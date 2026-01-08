Clima, UNFCCC: “il ritiro degli USA è un colossale autogol”

La decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dal trattato chiave dell’ONU sul clima “è un colossale autogol che danneggerà l’economia, l’occupazione e il tenore di vita degli Stati Uniti“. È quanto ha affermato il responsabile delle Nazioni Unite per il Clima, Simon Stiell. “Mentre tutti gli altri Paesi si stanno facendo avanti insieme, questo ultimo passo indietro dalla leadership globale, dalla cooperazione sul clima e dalla scienza non può che danneggiare l’economia, l’occupazione e il tenore di vita degli Stati Uniti, poiché incendi, inondazioni, tempeste di proporzioni gigantesche e siccità peggioreranno rapidamente. È un colossale autogol, che renderà gli Stati Uniti meno sicuri e meno prosperi“, ha concluso Stiell.