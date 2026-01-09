Il destino americano della Groenlandia: le verità di geografia, storia e scienza smontano le ipocrisie dell’Europa

Le recenti esternazioni del Presidente francese Emmanuel Macron, che ha definito “neocolonialismo” l’interesse strategico dell’amministrazione Trump per l’acquisizione della Groenlandia, rappresentano un vertice di ipocrisia geopolitica difficilmente superabile. Infatti negli ultimi giorni vediamo come l’Europa si arrocca in una difesa retorica di uno status quo anacronistico e ignora deliberatamente sia le realtà geografiche elementari sia il proprio ingombrante fardello coloniale. Per comprendere perché la Groenlandia debba, per logica storica e necessità di sicurezza, gravitare nell’orbita degli Stati Uniti, è necessario spogliare il dibattito dal moralismo europeo e analizzare i fatti attraverso la lente della scienza tramite la geografia fisica e della storia delle civiltà.

La geografia fisica e geologica: la Groenlandia è in America

Iniziamo dalla realtà geografica, un dato oggettivo che la politica di Copenaghen e Parigi tenta di oscurare. La Groenlandia non è, e non è mai stata, parte dell’Europa. Geologicamente, essa poggia interamente sulla placca tettonica nordamericana. La sua vicinanza alle coste del Canada e degli Stati Uniti non è solo una questione di chilometri, ma di appartenenza biologica e continentale. Sostenere che un’isola situata nel cuore dell’Artico americano debba essere amministrata da una piccola nazione scandinava situata a migliaia di chilometri di distanza, oltre l’Atlantico, è un paradosso geografico che trova giustificazione solo, per l’appunto, nelle dinamiche coloniali del passato. Se guardiamo una mappa polare, appare evidente che la continuità territoriale e la sicurezza del continente nordamericano sono monche senza l’integrazione della Groenlandia.

La storia della Groenlandia, vittima dell’espansione coloniale europea

La storia stessa della Groenlandia è un racconto di espansione coloniale europea che spesso viene edulcorato. L’arrivo dei vichinghi con Erik il Rosso nel X secolo fu una colonizzazione in terre già parzialmente abitate da popolazioni paleo-eschimesi. Tuttavia, quelle colonie norrene scomparvero nel XV secolo, lasciando l’isola ai soli Inuit. La moderna “sovranità” danese non è l’eredità naturale di quegli insediamenti scomparsi, ma il frutto di una nuova spinta coloniale iniziata nel 1721 con il missionario Hans Egede. La Danimarca non ha “scoperto” la Groenlandia in senso moderno; l’ha occupata per scopi missionari e commerciali, imponendo un controllo che per secoli ha ricalcato i modelli estrattivi tipici dell’epoca. Accusare oggi gli Stati Uniti di neocolonialismo per voler regolarizzare una situazione di sicurezza continentale è grottesco, specialmente se l’accusa arriva da nazioni che mantengono il controllo su territori remoti solo per inerzia imperiale.

Il caso della Francia è emblematico. Parigi accusa Washington, ma ancora oggi rimane il Paese con la struttura coloniale più pervasiva e “selvaggia” nell’attuale XXI secolo. Attraverso la cosiddetta Françafrique, la Francia esercita un controllo monetario, militare e politico su vaste aree dell’Africa che non ha eguali al mondo. Il franco CFA, le basi militari permanenti e le ingerenze nei governi locali sono i pilastri di un sistema che Macron difende strenuamente, definendolo “partenariato“. È la stessa Francia che mantiene dipartimenti d’oltremare in ogni angolo del globo, dal Sudamerica (Guyana francese) all’Oceano Indiano (Mayotte), territori che servono a proiettare la potenza francese lontano dai propri confini. Che il leader di tale sistema punti il dito contro una proposta di acquisizione trasparente e basata su trattati internazionali come sta facendo Trump in modo diplomatico con la Groenlandia, è una dissonanza cognitiva che l’opinione pubblica occidentale deve iniziare a rigettare.

Perché tutti dovremmo volere una Groenlandia americana

La proposta di Donald Trump non è un capriccio estemporaneo, ma una visione di lungo periodo che riguarda la sopravvivenza della civiltà occidentale. In un’epoca in cui la Russia sta militarizzando l’Artico a ritmi frenetici e la Cina si autodefinisce “Stato vicino all’Artico” per giustificare la sua “Via della Seta Polare“, la debolezza europea rappresenta un pericolo per tutti. La Danimarca, pur essendo un alleato NATO, non ha le risorse economiche né militari per proteggere un territorio di due milioni di chilometri quadrati dalle mire di potenze autoritarie e pericolose. Solo l’ombrello americano, espressione della superpotenza democratica e liberale per eccellenza, può garantire che le immense risorse della Groenlandia non cadano nelle mani del Partito Comunista Cinese o del Cremlino. La sicurezza dell’intero Occidente, Europa inclusa, dipende dalla solidità del bastione artico.

Inoltre, la questione delle terre rare e dei minerali critici sposta il dibattito sul piano dell’autosufficienza tecnologica. La Groenlandia ospita alcuni dei giacimenti più grandi al mondo di questi materiali, essenziali per ogni tecnologia moderna, dai semiconduttori alla difesa aerospaziale. Attualmente, la Cina detiene un quasi-monopolio su queste risorse, usandole spesso come arma di ricatto geopolitico. Un controllo americano della Groenlandia permetterebbe all’intero blocco occidentale di affrancarsi dalla dipendenza asiatica, assicurando il futuro industriale e militare delle democrazie per i prossimi secoli. Significa lavoro, sviluppo, benessere e ricchezza per tutti. Il Presidente Trump sta dimostrando una lungimiranza straordinaria, molto rara in Occidente di questi tempi, pensando non ai cicli elettorali di domani, ma alla supremazia della civiltà occidentale nel prossimo secolo.

Appare quindi evidente come la transizione della Groenlandia sotto la piena giurisdizione degli Stati Uniti non sarebbe un atto di colonialismo, ma la naturale correzione di un’anomalia storica e geografica. Sarebbe il passaggio da un protettorato europeo distante e inefficiente a un’integrazione organica in una potenza che condivide la stessa placca tettonica e lo stesso destino di sicurezza. L’Europa, se vuole davvero contare qualcosa nel nuovo ordine mondiale, dovrebbe smettere di ostacolare l’unica potenza in grado di proteggere i comuni valori liberali e riconoscere che una Groenlandia americana è il presupposto per un Occidente più forte, unito e indipendente dai regimi autocratici orientali.

Il tesoro dell’Artico: terre rare e la nuova architettura economica tra Washington e Nuuk

Come abbiamo già detto sopra, l’integrazione della Groenlandia nella sfera d’influenza statunitense non risponde solo a imperativi di sicurezza militare, ma rappresenta il fulcro di una strategia economica necessaria per la sopravvivenza industriale dell’Occidente. Mentre le cancellerie europee si perdono in dibattiti astratti sulla sovranità formale, il sottosuolo groenlandese custodisce le chiavi della transizione energetica e tecnologica globale. La Groenlandia ospita alcuni dei più vasti depositi al mondo di terre rare (REE – Rare Earth Elements), metalli come il neodimio, il praseodimio e il disprosio, essenziali per la produzione di magneti permanenti utilizzati nei veicoli elettrici, nelle turbine eoliche e, soprattutto, nei sistemi di guida dei missili e negli aerei da guerra di quinta generazione come l’F-35.

Attualmente, il mercato globale di questi minerali è quasi totalmente nelle mani della Cina, che esercita un monopolio di fatto non solo sull’estrazione, ma specialmente sulla raffinazione. Pechino ha già ampiamente dimostrato di essere pronta a utilizzare le esportazioni di terre rare come arma di ricatto geopolitico durante le tensioni commerciali. In questo scenario, l’inerzia della Danimarca e dell’Unione Europea appare ancora più colpevole: pur avendo giurisdizione politica o influenza economica sull’isola, non hanno né i capitali né la determinazione politica per avviare progetti estrattivi su larga scala che siano competitivi con il gigante asiatico. L’intervento degli Stati Uniti, attraverso l’acquisizione o una partnership economica totale, trasformerebbe la Groenlandia da un territorio dipendente dai sussidi di Copenaghen a un polo industriale globale sotto l’egida americana.

Il superamento del modello Danese e l’indipendenza finanziaria

Per decenni, il rapporto tra Danimarca e Groenlandia è stato mantenuto in vita dal cosiddetto “Block Grant” (bloktilskud), un trasferimento annuale di circa 600 milioni di dollari che copre oltre la metà del bilancio pubblico groenlandese. Questo sistema, pur garantendo un livello base di welfare, agisce come una sorta di “gabbia dorata” coloniale che impedisce alla Groenlandia di sviluppare una vera autonomia economica. La dipendenza dai sussidi danesi è lo strumento con cui l’Europa mantiene formalmente l’isola nel proprio alveo, senza però offrire prospettive di crescita reale. Una gestione americana della Groenlandia ribalterebbe completamente questo paradigma: gli investimenti diretti provenienti dagli USA non sarebbero meri sussidi a fondo perduto, ma capitali destinati alla creazione di infrastrutture critiche.

Un accordo tra Washington e il governo locale di Nuuk si baserebbe sulla creazione di zone economiche speciali e sulla concessione di diritti minerari in cambio di un piano di sviluppo infrastrutturale senza precedenti. Gli Stati Uniti possiedono le tecnologie estrattive più avanzate e rispettose dell’ambiente, a differenza dei metodi predatori russi o cinesi. L’amministrazione americana potrebbe garantire alla Groenlandia una rendita sovrana derivante dalle royalties minerarie capace di eclissare rapidamente il sussidio danese, portando la popolazione locale a una ricchezza pro capite paragonabile a quella degli stati petroliferi più avanzati, ovviamente sempre all’interno di un quadro democratico e liberale. Questo permetterebbe agli Inuit di ottenere una sovranità sostanziale, basata sulla forza economica e non sulla carità post-coloniale europea.

La sfida ai monopoli orientali e la sicurezza della Supply Chain

Dal punto di vista della gestione operativa, un’intesa tra Stati Uniti e Groenlandia vedrebbe il coinvolgimento di colossi minerari americani e alleati, supportati dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti. L’obiettivo non è solo estrarre il minerale grezzo, ma costruire in loco o in siti sicuri in Nord America l’intera filiera della raffinazione. Questo è il punto cruciale dove l’Europa fallisce sistematicamente: i paesi europei vietano spesso l’attività estrattiva sul proprio suolo per ragioni di “nimbyism” (not in my backyard), preferendo acquistare prodotti finiti dalla Cina e ignorando ipocritamente l’impatto ambientale e sociale in Asia. Gli Stati Uniti, con la loro visione pragmatica e strategica, intendono invece chiudere il cerchio della sicurezza degli approvvigionamenti.

Il controllo dei siti di Kvanefjeld e Tanbreez, tra i più ricchi al mondo, permetterebbe all’Occidente di dettare i prezzi di mercato e di garantire che le tecnologie verdi del futuro non siano soggette ai capricci di Pechino. Inoltre, la gestione americana porterebbe con sé standard lavorativi e di sicurezza di eccellenza, integrando la forza lavoro locale in un progetto di alta specializzazione tecnica. Non si tratterebbe di “sfruttamento“, ma di un’alleanza strategica dove la Groenlandia diventa il bastione minerario della civiltà occidentale. La lungimiranza del Presidente Trump risiede proprio nel riconoscere che la libertà politica nel XXI secolo non può prescindere dall’indipendenza mineraria e tecnologica.

Infrastrutture duali: civili e militari per un futuro Artico

Infine, la gestione economica americana comporterebbe un potenziamento radicale delle infrastrutture “duali” (civili e militari). La costruzione di porti in acque profonde, necessari per l’esportazione dei minerali, servirebbe contemporaneamente come basi di supporto per la Guardia Costiera e la Marina degli Stati Uniti, garantendo la libertà di navigazione nelle rotte artiche che si stanno aprendo a causa dello scioglimento dei ghiacci. Mentre la Russia costruisce basi militari aggressive lungo la sua rotta settentrionale, la presenza americana in Groenlandia garantirebbe una protezione stabile e sicura per i commerci mondiali.

L’investimento in aeroporti moderni e reti di comunicazione satellitare (come Starlink e sistemi di difesa integrati) trasformerebbe la Groenlandia in un hub logistico all’avanguardia. Questo sviluppo non sarebbe possibile sotto la timida guida danese, che vede l’Artico come un parco naturale da preservare nel gelo della burocrazia, piuttosto che come una frontiera dinamica del mondo libero. La convergenza tra gli interessi della superpotenza americana e le aspirazioni di sviluppo della popolazione groenlandese rappresenta l’unica via d’uscita dall’ipocrisia europea e la migliore garanzia per un futuro in cui l’Occidente rimanga il faro del progresso globale.