Maltempo Calabria, chiuso da ieri sera il porto di Gioia Tauro: caos per le navi in rada nel basso Tirreno

A causa del maltempo, il porto di Gioia Tauro è fermo da ieri sera. A causa del forte vento, le autorità hanno interrotto le movimentazioni, limitate al momento solo a una nave “ro-ro” che scarica i container senza la necessità di utilizzare le gru. Le altre navi, 17, sono state disormeggiate e da ieri sera sono in rada, cioé distanti dal porto al riparo dalle mareggiate. Lo stop proseguirà fino a stasera quando le autorità decideranno se riprendere le attività di movimentazione o proseguire con il fermo.

