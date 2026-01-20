Maltempo Calabria, enorme masso colpisce auto in transito sulla SS106: automobilista illeso per miracolo | FOTO

Il maltempo che sta sferzando la costa jonica non è più solo una questione di allerta meteo e disagi alla circolazione, ma si è trasformato, nelle ultime ore, nel palcoscenico di un evento che ha sfiorato l’irreparabile. Lungo la Statale 106, un’arteria già tristemente nota per la sua pericolosità, si è consumato un episodio che lascia senza fiato e che pone ancora una volta l’accento sulla fragilità di un territorio messo a dura prova dalle precipitazioni incessanti.

Poco dopo il tratto della scogliera, a breve distanza dall’abitato di Ferruzzano, la furia degli elementi ha causato il distacco improvviso di un enorme masso dalla parete collinare che sovrasta la carreggiata. In quel preciso istante, un’autovettura si trovava a transitare proprio sotto il costone roccioso. Il boato assordante della roccia che si infrange sul metallo ha squarciato il rumore della pioggia, dando vita a una scena che i testimoni hanno descritto come apocalittica.

Il miracolo tra le lamiere

La dinamica dell’incidente racconta di una violenza inaudita. Il macigno, di dimensioni imponenti, ha colpito il veicolo con una forza tale da spaccarsi in due nel violento impatto, schiacciando completamente la parte posteriore del tettuccio. In quegli istanti, il confine tra la vita e la morte si è assottigliato fino a diventare quasi invisibile. Eppure, dal silenzio spettrale seguito allo scontro, è emerso quello che i soccorritori non hanno esitato a definire un vero e proprio miracolo.

Il conducente, sebbene comprensibilmente sotto shock per l’accaduto, è riuscito a uscire dall’abitacolo con le proprie gambe. Nonostante la vettura sia stata ridotta a un ammasso di lamiere nella sua porzione posteriore, la cellula di sicurezza anteriore ha retto quel tanto che è bastato per preservare l’incolumità dell’uomo. Trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Locri, il protagonista di questa incredibile vicenda è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Sebbene rimanga sotto osservazione, i medici hanno confermato che è fuori pericolo, avendo riportato ferite lievi che nulla hanno a che vedere con la potenziale gravità dell’evento. “Solo poche decine di centimetri, un battito di ciglia o un istante di esitazione in più avrebbero trasformato questa notizia in un bollettino di guerra. Oggi non piangiamo una vittima, ma celebriamo una salvezza incredibile.” Ci fosse stato qualcuno seduto dietro o nel lato passeggero, le conseguenze sarebbero state ben peggiori.

Un territorio fragile sotto la lente

L’episodio di Ferruzzano riapre con forza il dibattito sulla sicurezza delle infrastrutture in Calabria durante le ondate di maltempo. La combinazione tra l’erosione naturale e l’intensità delle piogge degli ultimi giorni ha reso i versanti collinari instabili, trasformando la guida lungo la SS106 in una sfida contro l’imprevedibilità della natura.

