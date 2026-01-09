Non è emergenza, è storia: prima evacuazione medica dalla ISS, la decisione della NASA è senza precedenti

Per la prima volta nella storia della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), un equipaggio lascerà l’avamposto orbitale in anticipo a causa di un problema medico. L’annuncio è arrivato ieri, quando la NASA ha comunicato la decisione di riportare a Terra i 4 astronauti della missione SpaceX Crew-11, a seguito di una condizione clinica che ha colpito uno dei membri dell’equipaggio mentre si trovava in orbita. L’agenzia spaziale statunitense ha subito voluto rassicurare l’opinione pubblica: non si tratta di un’emergenza, né di un rientro precipitoso. L’astronauta coinvolto è in condizioni stabili e, secondo i medici della NASA, non corre alcun pericolo immediato. Tuttavia, come ha spiegato l’amministratore NASA Jared Isaacman, la scelta di anticipare il rientro è stata dettata da una valutazione medica rigorosa e responsabile.

“Non si tratta di un de-orbita di emergenza, anche se manteniamo sempre questa capacità e la NASA e i nostri partner si addestrano regolarmente per questo“, ha dichiarato Isaacman. “La Stazione Spaziale Internazionale non è in grado di diagnosticare e curare adeguatamente questo problema“.

Un evento senza precedenti, ma previsto dalla statistica

La ISS ospita equipaggi umani in modo continuativo dal novembre del 2000. In oltre 2 decenni di missioni, non si era mai verificata un’evacuazione medica, un dato sorprendente se si considera che modelli statistici indicano come plausibile un evento di questo tipo ogni 3 anni circa. A sottolinearlo è stato James Polk, Chief Health and Medical Officer della NASA, durante la conferenza stampa.

Secondo Polk, il problema di salute non è legato a un incidente operativo né a un’attività extraveicolare. Al contrario, si tratta di una condizione medica emersa nelle difficili condizioni della microgravità, dove il corpo umano reagisce in modo profondamente diverso rispetto alla Terra e dove gli strumenti diagnostici, per quanto avanzati, restano inevitabilmente limitati.

Ciò spiega anche il rinvio della passeggiata spaziale prevista per l’8 gennaio, che avrebbe dovuto coinvolgere gli astronauti Zena Cardman e Michael Fincke. La NASA non ha rivelato l’identità dell’astronauta interessato, nel rispetto della privacy, ma ha chiarito che la decisione di anticipare il rientro è stata presa per eccesso di cautela, non per necessità immediata.

Crew-11: una missione quasi completata

L’equipaggio Crew-11 è composto da Zena Cardman e Michael Fincke per la NASA, dal giapponese Kimiya Yui e dal cosmonauta russo Oleg Platonov. I 4 sono partiti verso la ISS il 1º agosto 2025 a bordo della capsula Crew Dragon Endeavour di SpaceX, con una missione prevista di circa 6 mesi.

Un elemento chiave nella decisione della NASA è proprio questo: la missione è ormai agli sgoccioli e la maggior parte degli obiettivi scientifici e operativi è già stata raggiunta.

“Faremo sempre la cosa giusta per i nostri astronauti, ma ora dobbiamo riconoscere che la missione Crew-11 è giunta al termine. Hanno raggiunto quasi tutti gli obiettivi della missione“, ha ribadito Isaacman. “Crew-12 partirà tra poche settimane. Questo è il momento opportuno – quando il veicolo sarà pronto, quando le condizioni meteo lo consentiranno – per riportare a casa il nostro equipaggio“.

I dettagli sul calendario di rientro non sono ancora stati definiti, ma la NASA ha promesso aggiornamenti.

La ISS continuerà a operare, anche con un equipaggio ridotto

Dopo il rientro di Crew-11, la Stazione Spaziale Internazionale sarà presidiata temporaneamente da 3 astronauti: l’americano Christopher Williams e i cosmonauti russi Sergey Kud-Sverchkov e Sergei Mikayev, arrivati sulla ISS il 27 novembre a bordo di una navetta Soyuz.

Williams sarà quindi, per un breve periodo, l’unico astronauta statunitense a bordo. Una responsabilità importante, ma che la NASA considera pienamente gestibile.

“Chris è addestrato a svolgere ogni compito che gli chiederemo di svolgere sul veicolo“, ha spiegato Amit Kshatriya, Associate Administrator della NASA. “Naturalmente, gestiamo anche molte delle operazioni del veicolo dai nostri vari centri di controllo in tutto il mondo.Quindi avrà migliaia di persone che lo seguiranno, come fa sempre il nostro equipaggio, per garantire che continui a portare avanti questa scienza innovativa“.

Una lezione per il futuro dell’esplorazione spaziale

Questo evento storico non rappresenta un problema, ma piuttosto una dimostrazione della maturità dei sistemi di sicurezza e delle procedure decisionali delle agenzie spaziali moderne. In vista di missioni sempre più ambiziose – dalla Luna a Marte – la gestione della salute umana nello Spazio rimane una delle sfide più complesse. L’evacuazione medica di Crew-11 segna un punto di svolta: la prova concreta che la priorità assoluta, anche nello Spazio, resta la vita e il benessere degli astronauti, anche quando ciò significa riscrivere, per la prima volta, la storia operativa della Stazione Spaziale Internazionale.