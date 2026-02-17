Allerta Meteo: adesso arriva una grande nevicata al Nord, occhio alle Olimpiadi! Il Sud rivede la luce (almeno per due giorni…)

La giornata odierna sta mettendo a dura prova le regioni meridionali e le isole maggiori, colpite da un vero e proprio fortunale che non accenna a placarsi. Raffiche di vento impressionanti hanno raggiunto i 125km/h tra Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, provocando danni ingenti a strutture, alberi e collegamenti. Il mare è in tempesta lungo tutte le coste esposte, con mareggiate di forte intensità che rendono difficili le operazioni portuali e i trasporti marittimi. A rendere lo scenario ancora più critico sono le piogge torrenziali accompagnate da temporali violenti e grandine fitta. Il ghiaccio ha imbiancato ampi tratti del litorale pugliese e calabrese, spingendosi persino sulle coste dello Stretto di Messina, regalando immagini insolite di spiagge coperte di bianco. Contemporaneamente, nelle zone interne, l’aria fredda ha favorito nevicate copiose fino a quote collinari, trasformando il paesaggio in uno scenario tipicamente invernale.

Una breve tregua prima del cambio di scenario

Fortunatamente questa fase di estrema turbolenza è destinata a esaurirsi nel corso della serata. Dopo le ore 22 la tempesta inizierà a placarsi gradualmente, aprendo la strada a un miglioramento che si concretizzerà nella giornata di domani, mercoledì 18 febbraio. Per la prima volta dopo settimane di maltempo ininterrotto, il sole tornerà a splendere con decisione su tutto il Sud Italia. Si assisterà a un generale aumento delle temperature, un rialzo termico che però avverrà in modo lento e costante. Sarà una parentesi di serenità climatica molto attesa, utile anche per una prima conta dei danni nelle aree più colpite dal vento e dalle mareggiate. Tuttavia, mentre il Meridione godrà di questa breve pausa, il meteo inizierà già a mostrare i primi segni di un nuovo cedimento a partire dal Nord-Ovest.

Il nuovo peggioramento e le nevicate da record sulle Alpi

Già dalla serata di mercoledì 18 febbraio, le prime piogge inizieranno a bagnare i settori tra la Liguria e la Toscana, preludio di un brusco e severo peggioramento previsto per giovedì 19 febbraio. Questa nuova perturbazione colpirà duramente il Nord Italia, portando nevicate diffuse e molto abbondanti. Il cuore dell’evento nevoso riguarderà l’arco alpino e in particolare le Dolomiti, dove si attendono accumuli eccezionali che potrebbero superare il metro di altezza in Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Questa situazione sta già influenzando pesantemente lo svolgimento delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Molte località sono letteralmente sommerse dalla neve e le bufere in corso hanno costretto gli organizzatori a rinviare numerose competizioni all’aperto programmate per oggi, in attesa che le condizioni permettano di operare in sicurezza sulle piste. In altre località, dove le gare si sono svolte, lo spettacolo meteo è stato eccezionale.

Neve in pianura e l’estensione del maltempo verso il Centro

La perturbazione di giovedì non risparmierà i fondovalle e le aree pianeggianti. La quota neve si abbasserà sensibilmente sin dalle prime ore del mattino grazie all’aria fredda persistente in pianura Padana, con possibili sconfinamenti fin in pianura soprattutto in Piemonte, Lombardia ed Emilia. Le nostre previsioni indicano un’alta probabilità di neve a Cuneo, Biella, Domodossola, Varese, Lecco, Como e Bergamo. Il rischio di vedere i fiocchi bianchi resta concreto anche per città come Torino, Asti, Alessandria, Vercelli, Novara, Milano, Monza, Lodi, Cremona, Parma, Piacenza e Brescia. Nelle zone dove le temperature non saranno sufficientemente basse per l’accumulo al suolo, si verificheranno comunque fenomeni di pioggia mista a neve. Al Nord-Est la quota neve risulterà leggermente più alta, attestandosi mediamente tra i 500 e i 600 metri. Tra il pomeriggio e la serata di giovedì, il fronte freddo scivolerà verso il Centro Italia, portando nevicate sopra i 1.200 metri tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

Il ritorno dell’instabilità al Sud e le prospettive per il weekend

Venerdì 20 febbraio il maltempo si sposterà progressivamente verso le regioni meridionali. Dopo due giorni consecutivi di sole, un evento che non si verificava da circa due mesi, il Sud dovrà fare i conti con un nuovo abbassamento delle temperature e il ritorno delle precipitazioni. Sarà una fase di passaggio caratterizzata da un clima più rigido e instabile.

Nonostante questo nuovo disturbo, lo sguardo si volge già alla fine della settimana con una moderata dose di ottimismo. Sebbene sia ancora prematuro fornire certezze assolute, i modelli matematici suggeriscono una possibile espansione dell’Anticiclone delle Azzorre verso il Mediterraneo. Questo scenario potrebbe finalmente garantire un weekend più mite e soleggiato su gran parte della penisola, mettendo fine a questa lunga sequenza di eventi meteorologici estremi. Monitoreremo l’evoluzione nei prossimi aggiornamenti per confermare questa tendenza alla stabilità.

