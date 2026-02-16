Allerta Meteo Protezione Civile, piogge e temporali al Sud e venti fino a burrasca in tutta Italia: allarme arancione in una regione

Il Mediterraneo è interessato da un intenso flusso nord-occidentale che investe il nostro Paese e che nelle prossime ore farà sentire il suo effetto con precipitazioni e un deciso aumento della ventilazione specie sul Nord-Ovest, settori tirrenici e Meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, lunedì 16 febbraio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, specie sui settori tirrenici di queste ultime due. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.

Dal tardo pomeriggio di oggi, inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca nord-occidentali su Valle d’Aosta, Piemonte, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, in estensione a Sardegna e Puglia. Attese mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 17 febbraio, allerta arancione sui settori tirrenici centro-settentrionali della Calabria e allerta gialla su alcuni settori di Marche, Campania, Sicilia e sul restante territorio della Calabria.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 16 febbraio 2026

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, settori alpini del Piemonte, Romagna, Toscana orientale e meridionale, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna centro-settentrionale, resto di Campania, Basilicata tirrenica e Calabria, e Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati specie su Valle d’Aosta, settori orientali e meridionali dell’Umbria, Lazio orientale, resto di Calabria e Sicilia nord-orientale tirrenica.

Nevicate: sopra i 1000-1100 m su Valle d’Aosta e settori alpini nord-occidentali, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti sulla Valle d’Aosta.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile calo al Nord, localmente marcato sul Piemonte.

Venti: forti occidentali su Sardegna, Sicilia e su tutti i settori tirrenici centro-meridionali, con locali rinforzi di burrasca. Tendenti a forti settentrionali sulla Liguria e settori tirrenici settentrionali. Forti di Foehn sul Piemonte.

Mari: da molto mossi ad agitati tutti i bacini occidentali; molto mosso lo Ionio e localmente l’Adriatico centrale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 17 febbraio 2026

Precipitazioni:

-sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta e Calabria, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati;

da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori alpini centro-occidentali e dell’Alto Adige, Puglia, Campania meridionale, Basilicata e Sicilia nord-occidentale, centro-settentrionale e nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su settori alpini del Piemonte centrale e sulla Sicilia settentrionale e nord-orientale tirrenica.

Nevicate: sopra i 1000 m sulla Valle d’Aosta e settori alpini citati, con quota neve in aumento e attenuazione dei fenomeni, e con apporti al suolo deboli fino a moderati sulla Valle d’Aosta.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in marcato calo sul Friuli Venezia Giulia e in sensibile aumento sulla Sicilia; massime in sensibile aumento al Nord.

Venti: da forti a burrasca nord-occidentali su Sardegna, Sicilia, settori costieri della Campania, Calabria e Puglia. Forti di Foehn sulle zone alpine del Piemonte, in estensione alle pianure occidentali. In attenuazione a partire dalla Sardegna.

Mari: da agitati a molto agitati Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno centro-meridionale, lo Ionio e l’Adriatico meridionale. Localmente molto mossi gli altri bacini.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 18 febbraio 2026

Precipitazioni: isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, dal pomeriggio, Liguria di Levante ed Alta Toscana, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento sui settori alpini occidentali e sulla Sicilia.

Venti: forti nord-occidentali su Sicilia, Calabria e Puglia. Attenuazione dal pomeriggio. Tendenti forti sud-occidentali sulla Sardegna occidentale.

Mari: inizialmente agitati il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio. Tutti in progressiva e rapida attenuazione.

