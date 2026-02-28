Cambio di rotta storico per Artemis: cosa c’è dietro l’annuncio della NASA

La NASA ha annunciato un drastico cambio di rotta per il Programma Artemis, una decisione che ridefinisce completamente le tempistiche e l’architettura del nostro atteso ritorno sulla Luna. Durante una conferenza stampa al Kennedy Space Center, i vertici dell’agenzia hanno confermato che la missione Artemis III, inizialmente prevista per il 2027, non includerà più un allunaggio. Al contrario, sarà riconfigurata come una missione di test in Orbita Terrestre Bassa (LEO), mentre il ritorno effettivo sulla superficie lunare – il primo in oltre 60 anni – è stato posticipato alla missione Artemis IV, attualmente riprogrammata per il 2028.

L’obiettivo dichiarato dall’Amministratore della NASA Jared Isaacman è quello di aumentare la frequenza delle missioni per arrivare a un allunaggio all’anno dopo il 2027. Tuttavia, dietro le parole d’ordine come “sicurezza“, “competizione” e “standardizzazione“, si nasconde una complessa rete di sfide ingegneristiche, turbolenze politiche, dolorosi tagli al bilancio e l’ombra sempre più ingombrante del programma spaziale cinese.

Un salto nel passato: l’ombra di Apollo 9

Invece di puntare direttamente al suolo lunare, Artemis III fungerà da fondamentale banco di prova, replicando in chiave moderna ciò che la missione Apollo 9 fece nel marzo del 1969. La missione vedrà un attracco orbitale tra la capsula Orion con equipaggio e il lander selezionato, che sarà Starship HLS di SpaceX o Blue Moon di Blue Origin.

La NASA sfrutterà questa configurazione per condurre test cruciali in ambiente spaziale, mettendo alla prova:

le manovre di attracco tra i veicoli;

i sistemi di supporto vitale integrati;

l’affidabilità delle comunicazioni e dei sistemi di propulsione;

le nuove tute spaziali xEVA (Extravehicular Activity) per le attività extraveicolari.

Ulteriori dettagli su questo volo di prova verranno rilasciati a breve, non appena si concluderanno le revisioni tecniche con i partner commerciali.

Il nodo “Starship” e l’avanzata di Blue Origin

Il rinvio dell’allunaggio è strettamente legato ai ritardi nello sviluppo dello Human Landing System (HLS). Circa 6 mesi fa, l’ex amministratore ad interim Sean Duffy aveva riaperto la competizione per l’HLS, precedentemente un’esclusiva di SpaceX. Oggi, la NASA ha dovuto prendere atto che Starship non sarà pronta in tempo per gli obiettivi originali di Artemis III.

Le sfide ingegneristiche che SpaceX sta affrontando sono imponenti:

Limiti di carico: mentre la versione riutilizzabile di Starship dovrebbe portare in orbita tra le 100 e le 150 tonnellate metriche, i test con i prototipi Block 2 si sono fermati a circa 35 tonnellate;

mentre la versione riutilizzabile di Starship dovrebbe portare in orbita tra le 100 e le 150 tonnellate metriche, i test con i prototipi Block 2 si sono fermati a circa 35 tonnellate; Il problema del pifornimento: per atterrare sulla Luna, Starship necessita di un complesso rifornimento in orbita. Con i limiti di carico attuali, sarebbero necessari dai 10 ai 15 lanci di navette “tanker” per riempire i serbatoi del lander (o dai 5 agli 8 lanci se, come suggerisce Elon Musk, mezza cisterna dovesse bastare);

per atterrare sulla Luna, Starship necessita di un complesso rifornimento in orbita. Con i limiti di carico attuali, sarebbero necessari dai 10 ai 15 lanci di navette “tanker” per riempire i serbatoi del lander (o dai 5 agli 8 lanci se, come suggerisce Elon Musk, mezza cisterna dovesse bastare); Perdite e guasti: 5 degli 11 prototipi testati finora sono andati perduti a causa di guasti ai motori o perdite di carburante.

SpaceX spera di invertire la rotta con il prototipo Block 3, il cui primo volo di prova è fissato per il 7 aprile 2026, ma la strada per dimostrare l’affidabilità del rifornimento orbitale è ancora lunga.

Nel frattempo, Blue Origin sta recuperando terreno. Il suo veicolo di lancio orbitale New Glenn ha raggiunto l’orbita 2 volte senza incidenti, posizionando con successo la missione ESCAPADE della NASA al punto di Lagrange L2 e il pathfinder Blue Ring in orbita terrestre media (MEO). Date queste premesse, l’approccio cauto della NASA appare ampiamente giustificato.

“Standardizzazione”: la ricetta per volare di più

Un altro pilastro del nuovo approccio della NASA è la standardizzazione del lanciatore Space Launch System (SLS). I piani originali prevedevano un aggiornamento del razzo dopo Artemis III, passando dalla configurazione Block 1 alla più potente Block 1B, dotata del nuovo Exploration Upper Stage (EUS).

L’agenzia ha invece deciso di mantenere la configurazione Block 1 (dotata dell’Interim Cryogenic Propulsion Stage o ICPS) il più a lungo possibile. L’Amministratore Associato Amit Kshatriya ha spiegato così questa scelta, richiamando apertamente l’eredità del programma Apollo: “Stiamo guardando indietro alla saggezza di coloro che progettarono l’Apollo. L’intera sequenza dei voli Artemis deve rappresentare un potenziamento graduale delle capacità. Pertanto, vogliamo volare le missioni di sbarco con una configurazione di ascesa terrestre il più simile possibile a quella precedente – questo significa usare uno stadio superiore e sistemi di rampa il più vicino possibile alla configurazione ‘Block 1’“.

Politica, tagli e il “Progetto Athena”

Non si può analizzare questa riorganizzazione senza tenere conto del clima politico e finanziario. La NASA sta affrontando una vera e propria crisi di bilancio, con una riduzione del 25% dei fondi per l’anno fiscale 2026 e la perdita di oltre 4mila dipendenti. Questi tagli, avvenuti sotto la gestione Duffy, hanno messo a rischio più di 40 missioni scientifiche (tra cui MAVEN e OSIRIS-APEX) e minacciato la cancellazione di pilastri come lo stesso SLS, la capsula Orion e il Lunar Gateway.

Questo scenario fa da sfondo allo scontro interno esploso a novembre 2025 tra l’attuale Amministratore Jared Isaacman e Sean Duffy, culminato con la fuga di notizie del “Progetto Athena“. Isaacman ha duramente criticato la natura “burocratica” dell’agenzia, sottolineando: “La NASA deve standardizzare il suo approccio, aumentare la velocità di volo in sicurezza e attuare la politica spaziale nazionale del Presidente. Con una concorrenza credibile da parte del nostro più grande avversario geopolitico che aumenta di giorno in giorno, dobbiamo procedere più rapidamente, eliminare i ritardi e raggiungere i nostri obiettivi. Standardizzare la configurazione dei veicoli, aumentare la velocità di volo e procedere verso gli obiettivi con un approccio logico e graduale è il modo in cui abbiamo raggiunto l’impossibile nel 1969 ed è il modo in cui lo faremo di nuovo“.

Il Dragone Rosso punta al Polo Sud

Le parole di Isaacman sul “più grande avversario geopolitico” si riferiscono chiaramente alla Cina. L’agenzia spaziale di Pechino sta procedendo a tappe forzate verso l’obiettivo di portare i propri taikonauti sulla Luna entro il 2030, con l’intento di costruire una Stazione di Ricerca Lunare Internazionale (ILRS) nel Polo Sud lunare.

I progressi cinesi sono tangibili: meno di 2 settimane fa, il lanciatore super-pesante Long March-10 e la nuova navicella Mengzhou (che voleranno insieme al lander Lanyue) hanno superato test cruciali. Il timore che la Cina possa superare gli Stati Uniti in questa nuova corsa allo Spazio è un fattore che sta inequivocabilmente accelerando il processo decisionale a Washington.

E Artemis II?

Mentre l’architettura futura viene ridisegnata, i riflettori restano puntati su Artemis II. La prima missione con equipaggio intorno alla Luna ha subito l’ennesimo ritardo, scivolando ad aprile 2026. Il colpevole? Un problema al flusso di elio individuato nello stadio ICPS durante l’ultima prova generale (wet dress rehearsal). Il razzo è stato riportato nel Vehicle Assembly Building (VAB) dove gli ingegneri stanno lavorando senza sosta per risolvere l’anomalia e sostituire le batterie del sistema di terminazione del volo.

Un crocevia storico

La NASA si trova a un crocevia storico. Tra riorganizzazioni interne, sfide tecnologiche ai limiti della fisica e una pressione geopolitica senza precedenti, l’agenzia sta cercando di trovare l’equilibrio perfetto tra ambizione e pragmatismo.