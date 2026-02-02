Meteo USA, il porto di Boston congela sotto il gelo: le FOTO del suggestivo fenomeno

Meteo USA, vedere il porto di Boston in queste condizioni, che sia parzialmente o totalmente ghiacciato, è sempre un segno di temperature molto fredde persistenti

Dopo alcune delle temperature più fredde registrate in questa stagione invernale, non si prevede che le temperature a Boston saliranno a breve. Il wind chill di -32°C del weekend si scalderà a malapena, lasciando temperature gelide per dare il via al mese di febbraio. Del resto, in Pennsylvania, la marmotta Punxsutawney Phil ha previsto altre 6 settimane di inverno dopo aver visto la sua ombra oggi. E non solo probabilmente si avranno ancora diverse settimane di inverno, ma questa settimana continuerà ad essere tra le più fredde della stagione a Boston. La massima prevista per la settimana è di +1°C, mentre realisticamente le temperature si attesteranno sui -12°C per gran parte della settimana a causa del vento gelido, e Boston ha addirittura previsioni di minime di -18°C questa settimana, secondo AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense.

In questi giorni, a Boston il clima è stato abbastanza freddo da far congelare il porto e consentire la formazione dei cosiddetti “pancake di ghiaccio”. Vedere il porto di Boston in queste condizioni, che sia parzialmente o totalmente ghiacciato, è sempre un segno di temperature molto fredde persistenti. Un fenomeno davvero interessante che crea scatti spettacolari, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.

