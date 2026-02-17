Negli USA è scoppiata la guerra della Pizza in teglia: la sfida tra Pizza Hut e Papa John’s divide l’America

Mentre in Italia il concetto di pizza al padellino sta vivendo una raffinata riscoperta gourmet, negli Stati Uniti la pan pizza rimane il simbolo indiscusso del comfort food di massa. L’ultima analisi pubblicata dal Washington Post mette a confronto i due giganti del settore, Pizza Hut e Papa John’s, impegnati in una vera e propria battaglia all’ultima crosta. Per il consumatore italiano, abituato a standard di leggerezza e lievitazione naturali, questo scontro rappresenta un affascinante (e talvolta discutibile) viaggio in una cultura gastronomica dove la croccantezza è spesso sinonimo di una generosa dose di olio nel fondo della teglia. Il confronto odierno non riguarda solo il gusto, ma la capacità di queste multinazionali di evolvere un prodotto iconico nato negli anni ’80 per adattarlo ai gusti più esigenti del 2026.

Il ritorno del classico: la ricetta di Pizza Hut

Per decenni, Pizza Hut è stata l’unica padrona del regno della pizza al tegamino. La sua versione è caratterizzata da un impasto che viene quasi “fritto” all’interno di una teglia di metallo, creando una base dorata e una consistenza che ricorda quasi una focaccia alta e burrosa. La critica del Washington Post sottolinea come la catena abbia cercato di mantenere intatta quella sensazione di nostalgia, puntando su un impasto che deve risultare soffice all’interno e decisamente croccante sui bordi. In questa sfida del 2026, il colosso dal tetto rosso punta tutto sulla continuità, cercando di riconquistare quella fetta di pubblico che associa la pan pizza alle serate in famiglia e ai ricordi d’infanzia, nonostante la concorrenza cerchi di elevarne la qualità degli ingredienti.

La risposta di Papa John’s e la ricerca della qualità

Dall’altro lato del ring, Papa John’s ha lanciato una sfida diretta con una versione di pizza in teglia che promette un approccio più “artigianale”, pur rimanendo nel perimetro del fast food. La loro strategia si focalizza sulla freschezza degli ingredienti e su una lievitazione meno meccanica. Secondo l’analisi gastronomica, la proposta di Papa John’s risulta meno unta al tatto rispetto alla rivale storica, cercando di intercettare quella fascia di clienti che desidera la consistenza della pan pizza ma con una digeribilità maggiore. La battaglia si gioca sulla qualità della salsa di pomodoro e sul blend di formaggi, dove la ricerca di un sapore meno artificiale diventa l’arma principale per scardinare il monopolio di Pizza Hut in questo specifico segmento di mercato.

Texture e condimenti: l’analisi sensoriale

Il confronto entra nel vivo quando si analizzano le caratteristiche organolettiche dei due prodotti. La sfida principale per queste catene americane è riuscire a cuocere un impasto così alto senza che il centro rimanga crudo o che i condimenti affondino eccessivamente. La pan pizza ideale deve presentare una “crumb” (alveolatura) regolare e un cornicione che si stacca facilmente dalla teglia. Mentre Pizza Hut vince sulla croccantezza estrema della base, Papa John’s sembra avere la meglio sull’equilibrio dei sapori, offrendo una combinazione di ingredienti che non sovrasta completamente il sapore del pane. Per un italiano, la sfida resta ardua: accettare una pizza che è, per definizione, un ibrido tra un lievitato da forno e un prodotto fritto, ma che negli USA rappresenta un pilastro della ristorazione veloce.

Il futuro della pizza industriale nel 2026

Questa rivalità tra Pizza Hut e Papa John’s non è solo una curiosità per appassionati di junk food, ma riflette i cambiamenti dell’industria alimentare globale. Con l’aumento dei costi delle materie prime e una clientela sempre più attenta alle recensioni online, anche i giganti del fast food devono dimostrare di saper curare il dettaglio. La “guerra delle padelle” dimostra che il pubblico americano, pur amando la tradizione, è pronto a premiare chi riesce a innovare una ricetta classica senza tradirne l’anima. Che si preferisca la base oleosa e storica o quella più moderna e bilanciata, la pan pizza si conferma nel 2026 come un elemento imprescindibile della cultura pop, capace di generare dibattiti accesi quanto quelli sulla vera pizza napoletana.