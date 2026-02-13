Previsioni Meteo a lungo termine: perché l’inverno 2026 non mollerà la presa

Mentre il calendario avanza lentamente verso la fine della stagione invernale, le nuove rilevazioni satellitari mostrano uno scenario inaspettato: una morsa di gelo persistente che continua a colpire ampie zone dell’emisfero settentrionale. Secondo quanto riportato dal Washington Post nelle ultime ore, infatti, le mappe termiche di metà febbraio 2026 evidenziano anomalie negative profonde, con temperature che rimangono costantemente al di sotto delle medie stagionali. Questo fenomeno non è solo una curiosità statistica, ma il risultato di una configurazione atmosferica “bloccata” che sta impedendo il normale afflusso di aria più mite.

La dinamica del blocco atmosferico e della corrente a getto

Il fattore principale identificato dai meteorologi è un’alterazione significativa della corrente a getto (jet stream). Invece di scorrere linearmente, questo fiume d’aria ad alta quota presenta ampie ondulazioni che permettono all’aria artica di scivolare verso sud e di stazionare sopra determinate regioni per settimane. Le mappe pubblicate dalla fonte mostrano chiaramente come questo blocco atmosferico agisca come una barriera invalicabile, intrappolando il freddo intenso su territori che solitamente, in questo periodo dell’anno, inizierebbero a sperimentare i primi segnali della primavera.

Anomalie termiche e record registrati nelle mappe

Analizzando i dati del 2026, emerge che alcune aree del Nord America e dell’Eurasia stanno vivendo uno degli inverni più lunghi dell’ultimo decennio. Le mappe di anomalia termica evidenziano macchie di colore viola e blu intenso, indicando scarti anche di 10-15 gradi rispetto alla norma. Il Washington Post sottolinea che la persistenza è l’elemento chiave: non si tratta di brevi ondate di freddo, ma di un valore termico costantemente basso che mette a dura prova le reti energetiche e le infrastrutture urbane, costringendo le autorità a prolungare i piani di emergenza invernale.

Il legame tra riscaldamento artico e freddo continentale

Un aspetto paradossale evidenziato dall’inchiesta riguarda il ruolo del cambiamento climatico. L’accelerazione del riscaldamento nell’Artico sta indebolendo la stabilità del vortice polare, rendendo più frequenti queste incursioni gelide verso le medie latitudini. Gli esperti spiegano che, sebbene il pianeta stia mediamente scaldandosi, la destabilizzazione delle correnti polari può generare episodi di freddo estremo e duraturo proprio come quello documentato nelle mappe di questo febbraio. Questa volatilità climatica rappresenta una delle sfide più complesse per i modelli di previsione moderni.

Previsioni per la fine della stagione e impatto ambientale

In conclusione, le proiezioni a breve termine suggeriscono che questo pattern di freddo potrebbe non svanire rapidamente. Le mappe indicano che il manto nevoso resterà intatto molto più a lungo del previsto, influenzando i cicli agricoli e i ritmi della fauna selvatica. Il Washington Post avverte che questo inverno prolungato avrà ripercussioni anche sulla gestione delle risorse idriche: un disgelo troppo rapido in futuro, causato da un improvviso cambio di circolazione, potrebbe aumentare il rischio di alluvioni primaverili. La vigilanza meteorologica resta dunque alta mentre il mondo osserva l’evolversi di questo scenario estremo.