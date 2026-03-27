Allerta Meteo, il Ciclone Polare Deborah continua a flagellare Adriatico e Sud: maltempo e neve a bassa quota fino a domani. Pianura Padana verso i -10°C | MAPPE

Visto dallo Spazio, è uno spettacolo straordinario. Il Ciclone Polare Deborah ha formato un ricciolo ciclonico appena al largo di Bari che attira le attenzioni dei meteorologi internazionali. Un ciclone freddo nel Mediterraneo a fine marzo è sempre un evento meteo-climatico di grande rilievo su scala planetaria. Intanto, però, gli italiani vivono nel freezer del freddo anomalo: siamo al 27 marzo, dovrebbero esserci oltre +20°C in tutto il Paese, e invece in pieno giorno Bari è ferma a +8°C, ad Ancona e Pescara la temperatura non supera i +7°C mentre all’estremo Sud città come Palermo, Messina e Reggio Calabria non vanno oltre i +11°C.

Maltempo, freddo e neve anche al Nord: la neve cade copiosa da ieri sull’Appennino Tosco/Emiliano e Romagnolo, con accumuli eccezionali fino a bassa quota tra Forlì e Firenze:

Ma il maltempo è più estremo al Centro/Sud, dove nelle zone interne nevica copiosamente, con bufere di neve a partire dai 300 metri di quota al Centro Italia e dai 500 metri al Sud. In Sicilia, la neve tonda è arrivata alle porte di Palermo mentre in Calabria abbiamo scenari lapponi nell’altopiano della Sila. Ma soprattutto, l’ondata di maltempo non è ancora finita e continuerà fino a domani. Le immagini satellitari mostrano il ciclone in Puglia e il maltempo su tutte le Regioni Adriatiche e al Sud nel corso di questo pomeriggio di venerdì 27 marzo, dai connotati da inizio gennaio nel nostro Paese:

Nelle prossime ore, durante il pomeriggio-sera odierno, continueremo ad avere precipitazioni sparse su tutte le Regioni Adriatiche centrali e meridionali e al Sud, anche con fenomeni intensi, estremi e abbondanti tra Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Eloquente la mappa del modello MOLOCH del CNR con le precipitazioni previste fino a mezzanotte inoltrata:

Nella stessa fase, la neve continuerà a cadere copiosa non solo oltre l’Adriatico, sui Balcani dove la Croazia è già sommersa da nevicate eccezionali, ma anche tra Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Attenzione alle nevicate anche in Sardegna:

Allerta Meteo per domani, sabato 28 marzo. Pianura Padana verso i -10°C

Quest’ondata di maltempo non finisce oggi. Anche domani, sabato 28 marzo, freddo e neve continueranno ad imperversare in tutto il Paese. Innanzitutto è allarme per il grande gelo in pianura Padana, dove già questa mattina la temperatura è crollata fino a -5°C in Piemonte e domani avremo valori di -10°C tra Cuneo e Asti. C’è grande preoccupazione per i vigneti che dovranno affrontare una grande gelata tardiva, ma il ghiaccio sarà esteso ovunque con picchi di -8°C anche tra Emilia Romagna e Lombardia e valori di -5°C in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Il Ciclone Polare Deborah si allontanerà sul mare Egeo e sul Bosforo, tra Grecia e Turchia, ma continuerà ad alimentare una circolazione ciclonica sul Centro/Sud Italia dove avremo ancora una giornata di instabilità, maltempo, freddo e neve a bassa quota.

Nelle ore mattutine il maltempo interesserà Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, ancora con nubifragi, freddo intenso e nevicate a bassa quota.

La neve, in particolare, continuerà a cadere estesa e diffusa sui Balcani ma anche tra Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, pressoché nelle medesime aree di oggi, con accumuli eccezionali che andranno a determinare grossissime riserve idriche in vista della stagione estiva sull’Appennino centro/meridionale (ma non ce ne sarà bisogno dopo le piogge senza precedenti millenari degli ultimi tre mesi!):

Nel pomeriggio-sera di sabato, le condizioni meteo inizieranno a migliorare in modo molto lento e graduale ma persisteranno precipitazioni sparse su Abruzzo, Molise, Puglia, Campania meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia:

Le nevicate saranno più deboli e localizzate, ma per un vero e proprio miglioramento bisognerà attendere ancora la giornata successiva, domenica 29 marzo. Per quanto, sarà una tregua brevissima di poche ore: lunedì 30 arriverà un altro violento ciclone freddo e perturbato. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: