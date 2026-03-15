Allerta Meteo Protezione Civile, piogge diffuse e forti temporali al Sud: allarme arancione in due regioni

Un minimo depressionario tra le due Isole Maggiori e le coste nord-africane determina un significativo peggioramento delle condizioni meteo sull’estremo Sud dell’Italia, con diffuse precipitazioni e forti temporali che, oltre a insistere su Sicilia e Calabria, si estenderanno al resto delle regioni dell’arco ionico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, lunedì 16 marzo, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Basilicata, specie settori meridionali. Dalla tarda mattinata di domani si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, allerta arancione in Calabria e su gran parte della Sicilia e allerta gialla in Basilicata e su parte di Puglia e Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 15 marzo 2026

Precipitazioni:

– diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia nord-orientale e Calabria, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati sui rilievi calabresi;

– sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui versanti settentrionali della Sicilia centrale e sulla Basilicata meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Sicilia e Basilicata e su settori di pianura occidentali e meridionali della Lombardia, fascia pedemontana e alpina del Piemonte occidentale, Emilia, Appennino romagnolo, Marche centro-meridionali, versanti orientali di Abruzzo e Molise, Puglia, Campania meridionale e Sardegna settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: sui rilievi della Sicilia centro-occidentale al di sopra dei 1100-1300 m, con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in marcata diminuzione sulla Sardegna, in sensibile rialzo sui settori tirrenici peninsulari.

Venti: forti nord-occidentali sulla Sicilia occidentale; localmente forti sud-orientali sui settori tirrenici centro-meridionali della penisola, sui settori ionici di Sicilia e Calabria e sulla Puglia; forti settentrionali con raffiche di burrasca sulla Liguria centro-occidentale; forti sud-orientali con raffiche di burrasca sull’Appennino meridionale; forti orientali con raffiche di burrasca sull’Appennino tosco-romagnolo e umbro-marchigiano.

Mari: da agitati a molto agitati il Mare e il Canale di Sardegna; molto mossi i restanti bacini, con moto ondoso in attenuazione sull’Adriatico settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 16 marzo 2026

Precipitazioni:

– diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria e sui settori meridionali della Basilicata, in estensione nella seconda parte della giornata alla Sicilia orientale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati, fino a molto elevati sui rilievi calabresi;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Basilicata, sulle zone interne centrali e settori meridionali della Puglia e sulla Sicilia centrale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del meridione e su Marche centro-meridionali, Abruzzo, Molise e settori orientali e meridionali della Sardegna, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sulle coste orientali della Sardegna centro-meridionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in aumento da sensibile a marcato sul Nord-Ovest e sensibile sulla Sardegna.

Venti: da forti a burrasca sud-orientali sui settori ionici di Sicilia e Calabria; forti nord-orientali sui settori tirrenici di Campania e Calabria e sulle coste tirreniche e occidentali della Sicilia, con raffiche di burrasca sui citati settori calabresi e siciliani; forti dai quadranti settentrionali sulla Sardegna, con rinforzi di burrasca sui rilievi dell’isola; forti dai quadranti orientali sui settori meridionali di Basilicata e Puglia; di burrasca dai quadranti orientali sull’Appennino meridionale e sui rilievi della Sicilia.

Mari: agitati, fino a molto agitati al largo, il Mare e il Canale di Sardegna; molto mosso, tendente ad agitato, lo Ionio; molto mossi lo Stretto di Sicilia, il Tirreno centrale settore ovest e il Tirreno meridionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 17 marzo 2026

Precipitazioni:

– diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia nord-orientale e sui settori meridionali e ionici della Calabria, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Calabria, sui restanti settori orientali e settori tirrenici centrali della Sicilia e su Basilicata e Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del meridione, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile rialzo sulla Sicilia.

Venti: da forti a burrasca dai quadranti orientali sui settori ionici della Calabria e sui settori orientali della Sicilia, tendenti ad attenuazione; inizialmente forti nord-orientali sui settori tirrenici di Campania e Calabria e sui settori tirrenici e occidentali della Sicilia, in attenuazione; inizialmente di burrasca dai quadranti orientali sull’Appennino calabrese e sui rilievi delle due isole maggiori, in attenuazione; tendenti a localmente forti settentrionali dalla serata sulle coste abruzzesi e molisane.

Mari: agitati lo Ionio centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia al largo; molto mossi i restanti settori di Ionio e Stretto di Sicilia e il Canale di Sardegna; inizialmente molto mossi il Mar di Sardegna e il Tirreno meridionale, con moto ondoso in attenuazione; tendente a molto mosso dalla serata l’Adriatico centrale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: