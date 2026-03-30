Astrofotografia e notte Artemis: all’ex Beghi una serata tra tecnica, passione e ritorno alla Luna

Mercoledì 1° aprile, presso i locali della ex Beghi, l’Istituto Culturale Astrofili Spezzini® propone una serata speciale dedicata all’astronomia e alla grande avventura dell’esplorazione spaziale. “Si comincia alle ore 21.00 con il corso di astrofotografia curato da Claudio Gentile, appuntamento riservato ai soci dell’Istituto. Per chi desidera partecipare, è ancora possibile iscriversi all’Istituto in segreteria dalle ore 20.30, sempre presso i locali della ex Beghi” si legge nella nota. Dalle ore 23.00 prenderà invece il via la “Maratona Artemis – Aspettando il ritorno dell’uomo sulla Luna”, evento a libero accesso per il pubblico, con diretta su maxi schermo dalla sede dell’Istituto.

La serata accompagnerà il pubblico verso l’apertura della finestra di lancio della missione Artemis II, prevista a partire dalle 00.24 italiane nella notte tra il 1° e il 2 aprile. Artemis II è la prima missione con equipaggio del programma Artemis e porterà quattro astronauti in un volo circumlunare di circa dieci giorni, segnando una tappa fondamentale nel ritorno dell’umanità verso la Luna.

I protagonisti

Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio tra tecnica, esplorazione e meraviglia saranno Claudio Cosci, divulgatore STEAM NASA, e Silvia Beghi, dipendente D-Orbit, che guideranno i presenti nel racconto della missione, del funzionamento del lancio, delle tecnologie coinvolte e del significato storico e scientifico di questo nuovo capitolo dell’esplorazione spaziale.

Sarà una notte di attesa, approfondimento ed emozione, per condividere insieme non soltanto una diretta, ma il fascino concreto di una nuova corsa verso la Luna. Con questa iniziativa, l’Istituto Culturale Astrofili Spezzini® rinnova il proprio impegno nella divulgazione scientifica e nella promozione di occasioni di incontro capaci di unire conoscenza, passione e partecipazione attorno ai grandi temi dell’astronomia contemporanea.