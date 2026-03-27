Boom di bolidi, cosa si cela dietro il recente aumento degli avvistamenti di meteore negli USA e in Europa?

Un bolide diurno sopra l’Europa occidentale l’8 marzo ha dato il via a una serie di avvistamenti “straordinari” di meteore in Europa e negli Stati Uniti nelle ultime tre settimane, e gli astronomi stanno ora cercando di capire cosa stia alimentando questo insolito cluster di eventi con bolidi di grande intensità. Secondo l’American Meteor Society (AMS), almeno otto meteore luminose, note come bolidi, sono state segnalate in oltre una dozzina di stati degli Stati Uniti e in alcune zone d’Europa dall’inizio di marzo.

Il 17 marzo, una meteora diurna ha prodotto un boato sonico udito in Ohio e Pennsylvania, generando oltre 200 segnalazioni di testimoni inviate all’AMS. Solo pochi giorni dopo, il 21 marzo, un altro bolide diurno ha solcato il cielo sopra Houston, in Texas. L’attività è proseguita il 23 marzo, quando due bolidi sono stati avvistati in California, Oregon, Washington e Nevada. Gli avvistamenti più recenti risalgono al 24 marzo, quando due bolidi sono stati visti sopra i Grandi Laghi e l’Ontario, insieme a un altro evento segnalato nel sud-est degli Stati Uniti la stessa notte.

Bolidi, il 2026 inizia con il botto

Sebbene la Terra sia costantemente bombardata da piccoli corpi celesti, il 2026 si preannuncia come un anno con un numero di eventi di bolidi degni di nota, con segnalazioni da parte di testimoni oculari, superiore alla media. “Nel 2026, sia la frequenza che il numero assoluto sono elevati. Trenta grandi bolidi che producono boati udibili in un singolo trimestre significano circa uno ogni tre giorni“, ha affermato Mike Hankey, dell’American Meteor Society, in un’analisi dei recenti eventi.

Un’analisi dell’AMS sulle traiettorie dei bolidi e sui punti radianti risalenti al 2021 ha rilevato un “significativo cluster in due regioni del cielo“, con una sorgente dominante proveniente da una regione opposta al Sole, nota come radiante dell’Anthelion.

Tuttavia, secondo Hankey, le palle di fuoco diurne osservate sopra la Germania e l’Ohio provenivano da diverse parti del cielo su orbite non correlate, il che suggerisce che non siano collegate a un singolo oggetto o evento.

Le cause della recente attività

Quindi, cosa si cela dietro il recente aumento dell’attività meteorica? Hankey ha affermato che la risposta più semplice è che gli astronomi non ne comprendono ancora appieno la causa. Tuttavia, i dati attuali consentono agli scienziati di escludere alcune spiegazioni.

Non si tratta di alieni. “Ogni palla di fuoco nel database dell’AMS con dati di traiettoria sufficienti è compatibile con oggetti su orbite eliocentriche, ovvero materiale in orbita attorno al Sole che interseca l’orbita terrestre”, ha affermato Hankey. “I campioni recuperati dall’Ohio e dalla Germania sono eucriti acondritiche con composizioni minerali formatesi nel corso di miliardi di anni su asteroidi differenziati. Si tratta di rocce provenienti dal Sistema Solare interno. Non vi è alcuna prova di traiettorie anomale, volo controllato o composizione non naturale”.

Per quanto riguarda la possibilità che questo possa segnalare l’inizio di un nuovo sciame meteorico, Hankey ha affermato che l’aumento dell’attività è legato alla sorgente sporadica di Anthelion piuttosto che a un punto radiante definito. A differenza degli sciami meteorici, che hanno origine da un punto specifico del cielo, le meteore sporadiche possono provenire da regioni più ampie.

Un altro fattore potrebbe essere l’aumento delle segnalazioni. Grazie al miglioramento della tecnologia e al maggiore utilizzo di strumenti basati sull’intelligenza artificiale, un numero maggiore di testimoni potrebbe inviare avvistamenti di bolidi all’AMS. Tuttavia, Hankey ha affermato che questo da solo non spiega l’aumento dei boom sonici o dei ritrovamenti confermati di meteoriti.

Per ora, i dati indicano un cambiamento evidente nella recente attività meteorica, un fenomeno che, secondo gli scienziati, merita di essere monitorato costantemente.