Carburanti alle stelle, Salvini convoca le compagnie petrolifere: “stop alla speculazione”

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, invierà a breve le lettere di convocazione alle compagnie petrolifere per un incontro fissato mercoledì prossimo a Milano. Lo ha reso noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) attraverso una nota ufficiale. L’obiettivo del vertice sarà analizzare l’andamento dei prezzi dei carburanti e confrontarsi direttamente con gli operatori del settore dopo i recenti rincari registrati alla pompa. Secondo il ministero, l’incontro servirà a fare chiarezza sulle dinamiche che stanno portando a un aumento di benzina e gasolio, con particolare attenzione agli effetti su famiglie, imprese e soprattutto sul comparto dell’autotrasporto.

Il Mit: “aumenti ingiustificati e speculazione”

Nella mattinata di oggi Salvini ha avuto un lungo confronto con i tecnici del ministero e con gli esperti del settore energetico. Durante il vertice interno, il ministro ha posto l’accento su quella che definisce una possibile “speculazione in atto” a danno di cittadini e trasportatori. Secondo il Mit, alcuni aumenti dei prezzi dei carburanti non sarebbero pienamente giustificati dall’andamento reale dei mercati. Per questo motivo il ministero intende aprire un dialogo diretto con le compagnie petrolifere per verificare la formazione dei prezzi e individuare eventuali misure per tutelare i consumatori.

L’effetto della guerra in Iran sui mercati energetici

Il confronto tra governo e compagnie petrolifere arriva in un momento particolarmente delicato per il mercato energetico globale. La guerra in corso in Iran e le tensioni geopolitiche in Medio Oriente stanno infatti alimentando l’instabilità dei prezzi del petrolio. L’area del Golfo Persico rappresenta uno dei principali snodi per la produzione e il trasporto di greggio a livello mondiale. Ogni escalation militare nella regione può generare timori sui mercati internazionali, spingendo al rialzo il costo del barile.

Queste dinamiche si riflettono rapidamente anche sui prezzi dei carburanti in Europa e in Italia, dove benzina e gasolio restano fortemente legati all’andamento del petrolio sui mercati globali.

Trasportatori e famiglie sotto pressione

L’aumento dei carburanti ha un impatto diretto sui costi della logistica e dell’autotrasporto, con possibili ripercussioni sui prezzi di molti beni di consumo. Le associazioni di categoria segnalano difficoltà crescenti per le imprese del settore, già alle prese con margini ridotti e con l’aumento dei costi energetici. L’incontro di Milano potrebbe rappresentare il primo passo per un monitoraggio più stretto del mercato dei carburanti.