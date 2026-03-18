Carburanti, Pichetto: “con decreto al fianco di famiglie e imprese”

Pichetto: “sui carburanti siamo intervenuti tempestivamente, ma una risposta strutturale dovrà venire dall'Europa, con nuove regole"

Gilberto Pichetto Fratin
Foto Ansa

Con il decreto appena approvato, il Governo interviene al fianco di cittadini e imprese, che potranno beneficiare sin da subito degli effetti di queste misure sui rifornimenti di carburante. Al tempo stesso, viene rafforzata l’azione di contrasto alle speculazioni, a tutela dei consumatori. Siamo intervenuti tempestivamente, nei limiti delle risorse disponibili, nella consapevolezza che una risposta strutturale alla difficile congiuntura internazionale – oggi aggravata anche dal conflitto in Iran – debba necessariamente arrivare dall’Europa, attraverso nuove regole ispirate al principio della neutralità tecnologica”. Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in merito al decreto appena approvato dal Consiglio dei Ministri per tagliare i prezzi dei carburanti.

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