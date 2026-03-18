Carburanti, Pichetto: “con decreto al fianco di famiglie e imprese”

“Con il decreto appena approvato, il Governo interviene al fianco di cittadini e imprese, che potranno beneficiare sin da subito degli effetti di queste misure sui rifornimenti di carburante. Al tempo stesso, viene rafforzata l’azione di contrasto alle speculazioni, a tutela dei consumatori. Siamo intervenuti tempestivamente, nei limiti delle risorse disponibili, nella consapevolezza che una risposta strutturale alla difficile congiuntura internazionale – oggi aggravata anche dal conflitto in Iran – debba necessariamente arrivare dall’Europa, attraverso nuove regole ispirate al principio della neutralità tecnologica”. Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in merito al decreto appena approvato dal Consiglio dei Ministri per tagliare i prezzi dei carburanti.