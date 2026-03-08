Forte terremoto scuote la Grecia, INGV: “avvertito anche al Sud Italia”

Un terremoto magnitudo Richter ML 5.5 è stato localizzato dalla Sala Operativa dell’INGV di Roma alle ore 04:32 italiane di oggi 8 marzo 2026 a 13 km Ovest-Sud/Ovest dalla localita di Eleoùsa, 20 km a Ovest di Giannina, in Grecia, ad una profondità di 10 km. “L’evento odierno è situato in un’area in cui storicamente sono avvenuti diversi terremoti anche di magnitudo superiore, come quelli del diciannovesimo secolo di magnitudo compresa tra 6 e 6.4“, spiega l’INGV in un approfondimento pubblicato sul blog INGVterremoti, precisando inoltre che “nonostante la grande distanza dalle coste italiane (circa 180 km), il terremoto è stato avvertito in alcune aree del Sud Italia, in particolar modo in Puglia“. Infatti, “dalla mappa preliminare dei risentimenti macrosismici, in continuo aggiornamento, ottenuta con gli oltre 97 questionari inviati al sito “Hai sentito il terremoto?” si notano risentimenti fino al III – IV grado MCS“, conclude l’INGV.