Guerra Iran, arrivati i primi caccia Usa in base Gb: “per operazioni difensive”

Gli Stati Uniti hanno iniziato a utilizzare basi militari britanniche per alcune operazioni legate all’offensiva contro l’Iran, segnando un nuovo sviluppo nella crescente tensione militare nella regione. La notizia è stata confermata dal ministero della Difesa del Regno Unito, che ha precisato come le strutture verranno impiegate esclusivamente per “specifiche operazioni difensive”, con l’obiettivo di impedire che Teheran possa lanciare missili contro obiettivi nella regione. Le basi coinvolte sono la RAF Fairford, nel Gloucestershire, e la base militare sull’isola di Diego Garcia, nell’arcipelago delle Chagos. Entrambe rappresentano snodi strategici per le operazioni aeree statunitensi, grazie alla loro posizione e alle infrastrutture in grado di ospitare bombardieri a lungo raggio.

Secondo quanto riportato, un bombardiere Rockwell B-1 Lancer dell’US Air Force è atterrato proprio oggi a Fairford, mentre sulla pista della base è stato avvistato anche un grande aereo da trasporto Lockheed C-5 Galaxy, utilizzato generalmente per trasferire equipaggiamenti e materiali militari.

Il ruolo del Regno Unito

L’utilizzo di basi strategiche come Fairford e Diego Garcia evidenzia inoltre l’ampiezza del dispositivo militare mobilitato. Queste installazioni permettono agli Stati Uniti di proiettare rapidamente la propria forza aerea verso il Medio Oriente, riducendo i tempi operativi e aumentando la capacità di risposta. Nel frattempo la situazione nella regione resta estremamente volatile. Con l’intensificarsi delle operazioni militari e il rischio di nuovi lanci di missili, cresce la preoccupazione internazionale per una possibile escalation che potrebbe coinvolgere altri attori regionali e trasformare il conflitto in una guerra su scala ancora più ampia.