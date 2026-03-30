Guerra Iran, petrolio in fiamme: prezzi verso nuovi massimi e shock sui mercati globali

I prezzi del petrolio hanno registrato un nuovo forte aumento lunedì, segnando l’inizio della quinta settimana di contrattazioni dall’avvio della guerra con l’Iran. Il greggio Brent del Mare del Nord, con consegna a maggio, ha toccato durante la notte un rialzo fino al 4%, arrivando a sfiorare i 117 dollari al barile. Si tratta di un livello molto vicino al massimo intermedio di 119,50 dollari raggiunto appena tre settimane fa. Nelle prime ore del mattino, il prezzo si è stabilizzato attorno ai 115,55 dollari, comunque in crescita del 2,7% rispetto alla chiusura della settimana precedente. Il trend conferma una tensione persistente sui mercati energetici internazionali.

L’effetto del conflitto sull’offerta globale

Dall’inizio della guerra con l’Iran, il Brent ha registrato un incremento complessivo vicino al 60%, evidenziando l’impatto diretto delle tensioni geopolitiche sull’offerta di petrolio. Anche altri tipi di greggio hanno subito aumenti significativi, in particolare dopo l’attacco congiunto di Israele e Stati Uniti contro l’Iran. Il timore di interruzioni nelle forniture, soprattutto in una regione strategica per la produzione energetica globale, ha alimentato la corsa ai prezzi. Gli operatori di mercato continuano a monitorare con attenzione l’evoluzione del conflitto, consapevoli che ogni escalation può tradursi in nuove fiammate dei prezzi.

Il WTI supera i 100 dollari

Parallelamente al Brent, anche il greggio statunitense WTI ha registrato forti rialzi. Lunedì mattina, il prezzo di un barile si attestava poco sopra i 100 dollari, segnando un aumento superiore al 50% rispetto ai livelli precedenti all’inizio del conflitto. Questo incremento riflette non solo le tensioni internazionali, ma anche una domanda energetica che resta sostenuta nonostante l’incertezza economica globale. Il superamento della soglia psicologica dei 100 dollari rappresenta un segnale importante per i mercati e per le politiche energetiche dei principali Paesi consumatori.

Impatti su economie e consumatori

L’impennata dei prezzi del petrolio sta già producendo effetti tangibili sulle economie di tutto il mondo. I costi del carburante sono tra i più colpiti, con un conseguente aumento delle spese per trasporti e logistica. Questo si traduce in pressioni inflazionistiche che rischiano di rallentare la crescita economica e incidere sul potere d’acquisto dei consumatori. Le famiglie e le imprese si trovano a fronteggiare bollette più elevate e costi operativi crescenti, mentre i governi valutano possibili interventi per contenere gli effetti della crisi energetica.