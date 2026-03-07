Guerra Iran, tensione crescente nel Mediterraneo: la Turchia valuta il dispiegamento di F-16 a Cipro

La guerra in Iran continua a produrre effetti anche al di fuori del Medio Oriente, aumentando la tensione militare nel Mediterraneo orientale. In questo contesto, la Turchia sta valutando la possibilità di trasferire alcuni caccia F-16 nella base militare situata nella parte turca di Cipro. La notizia è stata resa nota dal ministero della Difesa di Ankara, che in un comunicato ha spiegato come l’opzione sia “attualmente al vaglio delle autorità competenti”. La tensione è aumentata ulteriormente dopo quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì, quando un drone è precipitato nella base britannica di RAF Akrotiri, una delle principali installazioni militari del Regno Unito nell’isola. L’episodio ha riacceso i timori di un possibile allargamento delle ostilità o di incidenti militari nelle aree strategiche vicine al teatro di guerra.

In questo quadro, la valutazione turca sul possibile dispiegamento di F-16 rappresenta un ulteriore segnale di come il conflitto tra Iran e Israele stia influenzando gli equilibri di sicurezza anche nel Mediterraneo, trasformando Cipro in un punto chiave.