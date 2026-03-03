La “Luna di Sangue” accende il cielo: come vedere l’eclissi totale in diretta streaming dall’Italia

Oggi, 3 marzo, il cielo regala uno degli eventi astronomici più affascinanti degli ultimi anni: una eclissi totale di Luna che trasformerà il nostro satellite nella spettacolare “Luna di Sangue“. Il fenomeno si verifica quando Sole, Terra e Luna si allineano perfettamente e l’ombra del nostro pianeta avvolge completamente la Luna piena. Durante la fase di totalità – che durerà quasi un’ora all’interno di un evento complessivo lungo diverse ore – la superficie lunare si colorerà di rosso-arancio. Non è un effetto misterioso: la luce del Sole attraversa l’atmosfera terrestre, viene filtrata e deviata verso la Luna, lasciando passare soprattutto le lunghezze d’onda rosse, proprio come accade nei tramonti. Secondo gli esperti della NASA, eclissi lunari si verificano più volte ogni anno, ma non sempre nella loro forma più scenografica. Questa, però, promette di essere tra le più suggestive: lenta, visibile per molte ore e osservabile anche senza telescopi, semplicemente con un cielo limpido e un orizzonte libero. Non tutti, però, potranno assistere direttamente allo spettacolo: gran parte dell’Europa e dell’Africa resterà fuori dalla fase più spettacolare.

Dove si vedrà l’eclissi

Visibilità completa: Americhe (soprattutto Nord e Centro) e parte occidentale del Sud America;

Americhe (soprattutto Nord e Centro) e parte occidentale del Sud America; Visibilità notturna: Australia e Asia orientale;

Australia e Asia orientale; Solo fase parziale: Asia centrale e ampie zone del Sud America;

Asia centrale e ampie zone del Sud America; Non visibile: Europa e Africa.

Per molti osservatori europei l’unica soluzione sarà seguire l’evento online attraverso le dirette degli osservatori astronomici (video in coda all’articolo).

Perché la Luna diventa rossa durante l’eclissi

Quando la Terra si trova tra Sole e Luna, il nostro pianeta proietta la sua ombra sul satellite. Anche se la Luna entra completamente nell’ombra più scura, una parte della luce solare riesce comunque a raggiungerla attraversando l’atmosfera terrestre. Qui avviene un fenomeno chiamato diffusione di Rayleigh: le componenti blu della luce vengono disperse, mentre quelle rosse riescono a piegarsi attorno alla Terra e illuminare la superficie lunare. Il risultato è il colore rosso intenso che ha reso famosa la cosiddetta “blood moon”.

Uno spettacolo lento (e facile da osservare)

A differenza delle eclissi solari, che nella loro fase più intensa durano pochi minuti, le eclissi lunari si sviluppano con calma. L’ombra terrestre avanza gradualmente sulla Luna, permettendo di osservare l’evento anche a intervalli durante la notte. Non servono strumenti speciali: binocoli o telescopi possono migliorare la vista, ma non sono necessari.

Le fasi dell’eclissi di oggi (orari UTC)

08:44 – Inizio fase penombrale: cambiamento quasi impercettibile, la Luna entra nella penombra della Terra;

cambiamento quasi impercettibile, la Luna entra nella penombra della Terra; 09:50 – Inizio fase parziale: l’ombra scura diventa visibile sul disco lunare;

l’ombra scura diventa visibile sul disco lunare; 11:04 – Inizio totalità: la Luna è completamente immersa nell’ombra terrestre e diventa rossa;

la Luna è completamente immersa nell’ombra terrestre e diventa rossa; 11:33 – Massimo dell’eclissi: il momento più spettacolare;

il momento più spettacolare; 12:02 – Fine della totalità: la Luna inizia a uscire dall’ombra,

la Luna inizia a uscire dall’ombra, 13:17 – Fine fase parziale ;

; 14:22 – Fine dell’eclissi.

Le eclissi arrivano spesso in coppia

Le eclissi lunari e solari tendono a verificarsi a breve distanza perché dipendono dalla stessa geometria orbitale. Questa eclissi totale di Luna arriva infatti circa due settimane dopo una eclissi solare anulare – il cosiddetto “Anello di Fuoco” – osservata in Antartide.

Quando rivedremo una “Luna di Sangue”

Dopo l’evento di oggi bisognerà aspettare parecchio per un’altra eclissi totale di Luna paragonabile: la prossima è prevista verso la fine del 2028. Prima di allora, ad agosto ci sarà comunque un’eclissi lunare parziale visibile in molte regioni del mondo, incluse Europa e Africa.

Dove seguire le dirette streaming

Per chi si trova nelle zone dove l’eclissi non sarà visibile, diversi osservatori astronomici trasmetteranno l’evento in streaming. Tra i più seguiti ci sono il portale internazionale Time and Date, l’osservatorio americano Griffith Observatory e il progetto italiano guidato dall’astrofisico Gianluca Masi, il Virtual Telescope Project. Di seguito le dirette streaming in cui sarà possibile osservare in diretta la trasformazione della Luna nel suo iconico colore rosso.