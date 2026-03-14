Terremoto Messina, continuano le scosse alle Isole Eolie

Terremoto di magnitudo 2.4 alle Isole Eolie (Messina). Il sisma è stato localizzato alle 23:08:31 ora italiana ad una profondità di 17 km dalla Sala Sismica INGV-Roma. Nel pomeriggio si erano avvertite altre scosse di terremoto a largo delle Eolie, la più forte, di magnitudo 3.7, alle 19,25, seguita, alle 19,57, da un’altra scossa, stavolta di magnitudo 2.9, e alle 20,06 da una di magnitudo 2.2. L’area delle Isole Eolie è caratterizzata da una elevata attività sismica e vulcanica, legata alla presenza di importanti strutture geologiche. Per questo motivo l’INGV mantiene un costante monitoraggio della zona, dove episodi sismici di bassa magnitudo sono relativamente frequenti.

Gli esperti spiegano che eventi di questa intensità rientrano nella normale dinamica geologica dell’area e, nella maggior parte dei casi, non rappresentano un rischio significativo, anche se la situazione continua ad essere osservata con attenzione per individuare eventuali evoluzioni della sequenza sismica.