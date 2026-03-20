Trump agli alleati Nato: “codardi!” Il motivo della furia riguarda lo Stretto di Hormuz

Donald Trump è tornato ad attaccare i suoi alleati della Nato, accusandoli di “codardia” per non aver appoggiato una possibile azione militare finalizzata a sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti ha utilizzato la sua piattaforma social, Truth Social, per esprimere il suo disappunto nei confronti degli alleati che, a suo dire, non sono disposti a correre “pochissimi rischi” per risolvere una crisi che, secondo lui, non comporta pericoli significativi. Trump ha scritto: “ora che la battaglia è militarmente vinta, con un piccolissimo rischio per loro”, accusando gli alleati di lamentarsi dei costi elevati del petrolio senza voler prendere misure concrete per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente ha ribadito più volte che avrebbe già vinto il conflitto con l’Iran se avesse avuto il pieno supporto della Nato.

Le ragioni dietro l’attacco

Trump ha criticato il fatto che i vertici militari degli Stati Uniti riconoscano ancora che l’Iran possieda “una certa capacità militare”, ma lui stesso continua a sostenere che la vittoria sul campo sia ormai certa. La sua critica si concentra principalmente sul fatto che, nonostante la stabilità militare ottenuta, i paesi della Nato non siano pronti a intervenire militarmente per aprire lo stretto di Hormuz, uno dei passaggi più cruciali per il traffico marittimo mondiale e per il mercato del petrolio. Secondo Trump, si tratterebbe di una “semplice manovra militare” che potrebbe risolvere la crisi, ma che gli alleati, secondo lui, stanno rifiutando di compiere per motivi di paura.

Nel suo intervento, Trump ha aggiunto che sarebbe “così facile per loro da fare, con così pochi rischi” e ha etichettato i leader alleati della Nato come “codardi”. Il presidente ha avvertito che non dimenticheranno questo comportamento, sottolineando come senza l’intervento degli Stati Uniti, la Nato non sarebbe altro che “una tigre di carta”, priva di vera capacità di azione.

Il contesto della guerra in Iran e l’instabilità globale

Nel frattempo, la guerra in corso in Iran continua a causare tensioni internazionali, con un impatto diretto sul mercato del petrolio. La situazione è complessa: sebbene il conflitto abbia visto numerosi sviluppi sul fronte militare, le ripercussioni economiche, come l’aumento dei prezzi del carburante, stanno colpendo pesantemente molte nazioni, in particolare quelle europee, che dipendono dalle importazioni di petrolio provenienti dalla regione. Trump sembra accusare i suoi alleati per non aver preso misure tempestive, ignorando l’importanza strategica dello stretto di Hormuz.

Un’ulteriore critica alla Nato

L’episodio rientra in una lunga serie di critiche mosse da Trump nei confronti della Nato e dei suoi alleati. Durante la sua presidenza, Donald Trump ha frequentemente messo in discussione l’efficacia dell’alleanza e la volontà degli altri membri di sostenere le iniziative americane. La sua affermazione che “senza gli Usa la Nato è una tigre di carta” riflette la sua convinzione che l’organizzazione dipenda troppo dal potere militare degli Stati Uniti per essere davvero efficace.

Con queste nuove dichiarazioni, Trump riprende il suo tono di dura critica nei confronti di una Nato che, secondo lui, non sta facendo abbastanza per proteggere gli interessi globali. La questione dello stretto di Hormuz, con il suo peso strategico e politico, potrebbe essere solo l’ultimo capitolo di una lunga battaglia per la leadership degli Stati Uniti sulla scena internazionale.