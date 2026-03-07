Volano i prezzi dei carburanti: in autostrada il gasolio self sfonda i 2 euro al litro

In autostrada, secondo i dati di oggi, sabato 7 marzo, del Mimit il gasolio in modalità self service sfonda i 2 euro al litro, salendo dai 1,983 euro al litro di ieri ai 2,009 di oggi, +1 euro e 30 cent per un pieno di 50 litri. Se ieri la benzina era arrivata alla soglia di 1,8 euro solo in autostrada, Calabria e a Bolzano, oggi si aggiungono Basilicata, Sicilia, Trento e Valle d’Aosta. Ė quanto emerge dallo studio dell’Unione nazionale consumatori basato sulle medie regionali e autostradali calcolate oggi dal Mimit. “Va bloccata immediatamente questa escalation con un’iniziale riduzione delle accise di 10 centesimi – afferma il presidente Unc, Massimiliano Dona -, un intervento ragionevole e facilmente finanziabile che riporterebbe i prezzi ai valori più o meno di 12 mesi fa e frenerebbe l’impennata. Insomma, non chiediamo la luna. Ma data la velocità con la quale si adeguano i carburanti alle speculazioni in corso, va fatto subito, in settimana, prima che questi rincari inneschino una reazione a catena sull’inflazione, altrimenti poi si rischia di dover intervenire come fece Draghi, con un abbattimento delle accise di 25 cent, 30,5 cent conteggiando anche l’Iva, ma che implicherebbe una perdita per l’erario di 1 miliardo al mese”.

“Per le bollette, invece – prosegue Dona -, considerato che saranno gli indici mensili di marzo come il Pun a farle decollare, si può ancora attendere una quindicina di giorni prima di agire, verificando che succede in Iran”.

“Rispetto a quanto annunciato ieri da Arera, bene l’intervento sulla prossima stagione termica, ma è evidente che è il governo che deve intervenire sulle bollette di marzo e di aprile, soprattutto per l’elettricità, considerato che i caloriferi saranno spenti in tutta Italia dal 15 aprile e i consumi di gas sono ora relativamente bassi”, conclude Dona. Rispetto alle classifiche regionali dei carburanti più cari, per il gasolio vince Bolzano, seguito da Trento e dalla Sicilia, per la benzina la medaglia d’oro va a Bolzano, poi Calabria e Basilicata.

La guerra in Iran

Tra i fattori che stanno contribuendo all’aumento dei prezzi dei carburanti c’è la crescente tensione internazionale legata alla guerra in Iran. Il conflitto sta infatti alimentando l’incertezza sui mercati energetici globali e spingendo verso l’alto il prezzo del petrolio, da cui dipendono direttamente benzina e gasolio. Quando aumenta il costo del greggio sui mercati internazionali, le compagnie adeguano rapidamente i listini dei carburanti alla pompa, con effetti immediati anche in Italia. A questo si aggiungono timori per possibili interruzioni nelle rotte energetiche del Medio Oriente e per eventuali riduzioni dell’offerta, elementi che favoriscono la speculazione e contribuiscono a far salire ulteriormente i prezzi.