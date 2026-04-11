Artemis II, la firma dell’Europa sul ritorno alla Luna: il trionfo (e il sacrificio) del Modulo di Servizio

L’ammaraggio della capsula Orion, avvenuto con successo questa notte alle 02:07 ora italiana nelle acque dell’Oceano Pacifico, chiude il capitolo della missione Artemis II e consacra il ruolo fondamentale dell’Europa nell’esplorazione spaziale. Il ritorno dell’equipaggio nei pressi della Luna, un evento che l’umanità non viveva dalle storiche imprese dell’Apollo 17 nel lontano 1972, è stato reso possibile dall’imponente sforzo tecnologico del Vecchio Continente. Il Modulo di Servizio Europeo (ESM), vero e proprio cuore pulsante dell’intero veicolo, ha garantito costantemente la sopravvivenza degli astronauti e la spinta della navicella per oltre un milione di km. Questa profonda collaborazione internazionale ha dimostrato l’assoluta precisione dell’ingegneria europea, supportando l’incredibile record di distanza dalla Terra e ponendo basi sicure e tangibili per la futura permanenza umana sul nostro satellite naturale.

L’ingegneria europea al servizio dell’equipaggio

Durante i 10 giorni di volo, il Modulo di Servizio Europeo ha svolto il ruolo vitale di ecosistema e centrale elettrica di Orion. Ha fornito continuamente aria respirabile e acqua potabile all’equipaggio, gestendo contemporaneamente il delicato controllo termico necessario per resistere alle temperature estreme dello spazio profondo. L’energia necessaria per alimentare la strumentazione di bordo è stata generata in modo ininterrotto dai quattro imponenti pannelli solari del modulo.

La realizzazione dell’ESM rappresenta un’impresa corale che ha unito le eccellenze del continente. Costruito sotto la rigorosa guida dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), il modulo è stato fisicamente assemblato negli stabilimenti di Airbus Defence and Space a Brema, in Germania. Il progetto ha mobilitato una vastissima rete industriale, coinvolgendo aziende provenienti da 13 nazioni europee, con 20 appaltatori principali e l’ausilio di oltre 100 fornitori altamente specializzati.

Il supporto logistico e operativo è stato costante e ha visto gli ingegneri europei lavorare 24 ore su 24 dai centri di controllo dislocati in tutto il mondo: dal centro tecnico ESTEC dell’ESA nei Paesi Bassi, al Johnson Space Center della NASA a Houston, fino al Centro Astronautico Europeo in Germania. “Il Modulo di Servizio Europeo ha dato una potente dimostrazione della capacità dell’Europa di fornire elementi critici per ambiziose missioni di esplorazione internazionale“, ha dichiarato Josef Aschbacher, Direttore Generale dell’ESA. “Questo successo riflette anni di stretta cooperazione, eccellenza ingegneristica e fiducia tra l’ESA e l’industria europea“.

Una propulsione di precisione millimetrica

L’efficienza del sistema propulsivo europeo è emersa in tutta la sua potenza fin dalle prime fasi della missione. Dopo il decollo del razzo SLS avvenuto il 2 aprile alle 00:35 ora italiana dal Kennedy Space Center, il modulo ha iniziato subito il suo lavoro. A soli 20 minuti dal lancio, i 4 pannelli solari si sono dispiegati regolarmente. Circa 3 ore dopo, l’equipaggio ha assunto il controllo manuale, utilizzando i motori dell’ESM per testare le fondamentali manovre di prossimità che serviranno in futuro per l’attracco con i lander lunari.

Il vero banco di prova si è presentato nel secondo giorno di volo, quando il controllo di missione ha autorizzato l’iniezione trans-lunare. Il motore principale dell’ESM si è acceso per 350 intensissimi secondi, inserendo la Orion sulla traiettoria di ritorno libero attorno alla Luna. Questa accensione si è rivelata di una precisione chirurgica: 2 delle 3 correzioni di rotta previste durante il viaggio di andata sono state infatti cancellate perché del tutto superflue.

Come ha sottolineato Daniel Neuenschwander, Direttore dell’ESA per l’Esplorazione Umana e Robotica: “Il Modulo di Servizio Europeo ha inserito Artemis II verso la Luna con tale precisione che due accensioni di correzione della traiettoria previste non sono state necessarie, dimostrando al meglio il nostro know-how. Dagli ingegneri europei che hanno lavorato per anni allo sviluppo dell’hardware, agli esperti che supportano la missione dalle sale di controllo in Europa e negli Stati Uniti… sono loro che hanno reso possibile il sogno di tornare sulla Luna per restarci“.

Il sacrificio finale nell’atmosfera terrestre

La missione dell’ESM si è conclusa proprio nella notte tra il 10 e l’11 aprile, durante le ultime concitate fasi di rientro. Il 10 giorno di volo ha richiesto il distacco definitivo tra il modulo dell’equipaggio della Orion e il Modulo di Servizio Europeo, avvenuto con successo alle 01:33 ora italiana, a pochissima distanza dall’inizio della discesa verso l’oceano. Mentre la capsula con i 4 astronauti a bordo entrava in sicurezza nell’atmosfera terrestre per il tanto atteso splashdown, l’ESM ha seguito una traiettoria distruttiva programmata. Il dispositivo che ha tenuto in vita l’equipaggio fino a quel momento si è disintegrato innocuamente nell’alta atmosfera, compiendo il suo sacrificio finale dopo aver garantito il trionfo di Artemis II.