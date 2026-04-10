Artemis II verso il grande rientro: completata l’ultima accensione dei motori prima dell’ammaraggio

Alle 20:53 italiane, la capsula spaziale Orion ha acceso i suoi propulsori per 8 secondi, generando una variazione di velocità di 1,28 metri al secondo e spingendo la storica missione Artemis II verso la Terra. Gli astronauti della NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e l’astronauta della CSA (Agenzia Spaziale Canadese) Jeremy Hansen hanno ripassato le procedure e monitorato la configurazione e i dati di navigazione della capsula. L’equipaggio sta completando la configurazione della cabina per il rientro e procede con la checklist di rientro. L’ammaraggio è previsto per le 02:07 italiane al largo della costa di San Diego, dove il team di recupero della NASA sarà pronto ad accogliere l’equipaggio di Artemis II al suo ritorno.

Occhi puntati sullo scudo termico

L’ammaraggio nel Pacifico concluderà il primo viaggio dell’umanità verso la Luna in oltre mezzo secolo. La tensione al Centro di Controllo Missione aumenta man mano che i chilometri che separano i quattro astronauti di ritorno dalla Luna si riducono. Tutti gli occhi sono puntati sullo scudo termico della capsula, che deve resistere a migliaia di gradi durante il rientro. Nell’unico altro volo di prova della capsula spaziale, nel 2022, senza equipaggio a bordo, la superficie esterna carbonizzata dello scudo era tornata con un aspetto butterato come la Luna.

Un rientro di fuoco

I 4 astronauti sono in rotta per entrare nell’atmosfera viaggiando a Mach 32, ovvero 32 volte la velocità del suono, una velocità vertiginosa che non si vedeva dai tempi delle missioni Apollo della NASA sulla Luna negli anni ’60 e ’70. La loro capsula Orion, soprannominata Integrity, è completamente autonoma.

Come molti altri, il direttore di volo Jeff Radigan si aspetta di provare quella “paura irrazionale che è nella natura umana“, soprattutto durante i sei minuti di interruzione delle comunicazioni che precederanno l’apertura dei paracadute. La nave di recupero USS John P. Murtha attende l’arrivo dell’equipaggio, insieme a uno squadrone di aerei ed elicotteri militari. L’ultima volta che la NASA e il Dipartimento della Difesa hanno collaborato per il rientro di un equipaggio sulla Luna è stata con l’Apollo 17 nel 1972. Artemis II dovrebbe rientrare a una velocità di oltre 38mila km/h, non un record ma comunque incredibilmente veloce, prima di rallentare fino a un ammaraggio a 30km/h.

Una missione da record

Lanciati dalla Florida l’1 aprile, gli astronauti hanno collezionato un successo dopo l’altro mentre guidavano con maestria il tanto atteso ritorno sulla Luna della NASA, il primo passo importante per la creazione di una base lunare sostenibile. Artemis II non è atterrata sulla Luna né è entrata in orbita lunare. Ma ha battuto il record di distanza dell’Apollo 13, portando Wiseman e il suo equipaggio nel punto più lontano mai raggiunto dall’uomo dalla Terra, a 406,771km dal nostro pianeta.

Poi, nella scena più toccante della missione, gli astronauti hanno chiesto il permesso di dare il nome della loro navicella lunare e della defunta moglie di Wiseman, Carroll, a due crateri. Durante il sorvolo da record, hanno documentato scene del lato nascosto della Luna mai viste prima a occhio nudo e si sono goduti un’eclissi solare totale. L’eclissi, in particolare, “ci ha lasciati tutti senza parole“, ha detto Glover.

Il loro senso di meraviglia e amore ha incantato tutti, così come le loro immagini mozzafiato della Luna e della Terra. L’equipaggio di Artemis II ha evocato i primi esploratori lunari dell’Apollo 8 con l’immagine del tramonto della Terra, il cosiddetto “Earthset”, mostrando il nostro pianeta blu dietro la Luna grigia. Ricordava la famosa foto dell’alba della Terra dell’Apollo 8 del 1968.

Anche qualche intoppo

Nonostante l’importante contributo scientifico, il volo di quasi 10 giorni non è stato esente da problemi tecnici. Sia il sistema di approvvigionamento idrico che quello di propulsione della capsula hanno avuto problemi alle valvole. Forse l’inconveniente più eclatante è stato un guasto alla toilette, che ha impedito all’equipaggio di utilizzarla per i propri bisogni per gran parte del viaggio, costringendoli a ricorrere ai tradizionali sacchetti. Gli astronauti hanno minimizzato l’accaduto. “Non possiamo esplorare più a fondo se non accettiamo qualche inconveniente”, ha affermato Koch, “se non facciamo qualche sacrificio, se non ci assumiamo qualche rischio, e tutto ciò vale la pena”. Hansen ha aggiunto: “si effettuano molti test a terra, ma la prova finale è quando si porta l’hardware nello spazio, ed è una vera sfida”.

Le prossime tappe del programma Artemis

Nell’ambito del programma Artemis rinnovato, l’anno prossimo Artemis III vedrà gli astronauti esercitarsi nell’attracco della loro capsula con uno o due moduli lunari in orbita attorno alla Terra. Artemis IV tenterà di far atterrare un equipaggio di due persone vicino al Polo Sud della Luna nel 2028.