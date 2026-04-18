Carburanti, prezzi in calo secondo il Mimit. Consumatori all’attacco: “prezzi veloci a salire e lenti a calare”

Ancora ribassi, progressivi e costanti, dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa. È quanto emerge dai dati diffusi dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, attraverso l’Osservatorio prezzi carburanti. Lungo la rete stradale nazionale, il prezzo medio in modalità self service si attesta a 1,763 euro al litro per la benzina e a 2,112 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, i valori risultano leggermente più alti, con la benzina a 1,796 euro al litro e il gasolio a 2,146 euro. Si tratta di una discesa graduale che segue, almeno in parte, l’andamento internazionale del greggio, ma che non appare ancora sufficiente a riflettere pienamente i recenti cali dei prezzi delle materie prime energetiche.

Le critiche dei consumatori e la “teoria del razzo e della piuma”

Nonostante il trend al ribasso, le associazioni dei consumatori esprimono forte insoddisfazione. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, denuncia infatti l’assenza di un effetto immediato sui distributori italiani dopo il crollo dei prezzi del petrolio, definendo la situazione una “vergogna”. Secondo Dona, si conferma la cosiddetta teoria del “razzo e della piuma”: i prezzi salgono rapidamente quando il greggio aumenta, ma scendono con estrema lentezza quando il mercato va nella direzione opposta. Una dinamica che, a suo dire, evidenzia comportamenti speculativi e margini eccessivi lungo la filiera. Il fatto che il gasolio resti sopra i 2,1 euro al litro in gran parte del Paese, con poche eccezioni regionali, rafforza le accuse e alimenta il malcontento tra gli automobilisti.

Il peso della crisi in Iran e dello Stretto di Hormuz

A rendere il quadro più complesso contribuiscono le tensioni internazionali, in particolare la guerra in corso in Iran e le incertezze legate allo Stretto di Hormuz, uno dei punti strategici più importanti per il traffico mondiale di petrolio. Anche quando i prezzi del greggio calano, i mercati restano estremamente sensibili al rischio di interruzioni delle forniture in quest’area, da cui transita una quota significativa dell’energia globale. Questa instabilità geopolitica tende a frenare i ribassi alla pompa, poiché operatori e compagnie mantengono margini di sicurezza per proteggersi da possibili shock improvvisi. In sostanza, il consumatore finale si trova a pagare non solo il prezzo del petrolio, ma anche il costo dell’incertezza internazionale.

Tra mercato globale e intervento politico

Secondo i consumatori, servirebbe una revisione delle regole per contrastare pratiche speculative e garantire una trasmissione più rapida dei ribassi ai prezzi finali. Tuttavia, il mercato dei carburanti resta fortemente influenzato da dinamiche globali difficili da controllare a livello nazionale. Le tensioni in Medio Oriente, le decisioni dei grandi produttori e le oscillazioni finanziarie continuano a determinare un contesto incerto, in cui i benefici per gli automobilisti arrivano con ritardo. In questo scenario, il calo dei prezzi registrato dal Mimit rappresenta un segnale positivo, ma ancora insufficiente a dissipare le preoccupazioni di famiglie e imprese.