Carburanti, Urso convoca le aziende: “prezzi subito adeguati al calo internazionale”

Il governo accelera sul fronte dei prezzi dei carburanti, chiedendo un adeguamento immediato alla recente flessione delle materie prime energetiche sui mercati internazionali. A intervenire è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha annunciato la convocazione delle principali aziende del settore. La richiesta è chiara: trasferire rapidamente ai consumatori i benefici derivanti dal calo del costo del petrolio e del gas. Una dinamica che, secondo l’esecutivo, deve essere visibile direttamente alla pompa, evitando ritardi o resistenze nella filiera distributiva. La questione dei prezzi dei carburanti resta infatti centrale per famiglie e imprese, soprattutto in una fase economica ancora segnata da tensioni geopolitiche e incertezze sui mercati energetici.

Il legame con il conflitto in Iran e i mercati energetici

Il calo recente delle quotazioni di petrolio e gas è strettamente connesso agli sviluppi diplomatici legati al conflitto in Iran, che nelle ultime settimane ha influenzato in modo significativo i mercati globali. Le prospettive di una possibile distensione hanno contribuito a ridurre la pressione sui prezzi energetici, dopo mesi caratterizzati da forte volatilità e timori di escalation. In questo contesto, l’Europa e l’Italia osservano con attenzione ogni evoluzione, consapevoli che anche piccoli cambiamenti nello scenario geopolitico possono avere effetti immediati sui costi dell’energia. Proprio per questo motivo, il governo italiano ritiene fondamentale che eventuali benefici non restino confinati ai mercati internazionali, ma si traducano concretamente in un alleggerimento dei costi per cittadini e imprese.

Le parole del ministro e il confronto con le imprese

Nel corso della conferenza stampa al Mimit, alla presenza delle imprese e del vicepresidente della Commissione europea, Stéphane Séjourné, il ministro ha ribadito con fermezza la posizione del governo: “ho convocato per domani le quattro grandi aziende che forniscono carburanti perché ci sia consapevolezza che l’adeguamento prezzi sia immediato. Se, come tutti auspichiamo, l’intesa appena annunciata in merito a conflitto in atto ha provocato una riduzione significativa immediata del costo del petrolio e del gas a livello internazionale, questa deve avvenire anche sulla rete di distribuzione”.

Le parole di Urso sottolineano la volontà di evitare speculazioni e di garantire trasparenza lungo tutta la catena di distribuzione. Il confronto con le aziende sarà quindi cruciale per verificare tempi e modalità di adeguamento, in un momento in cui la politica energetica resta fortemente intrecciata con gli equilibri geopolitici globali.