Clima, i dati Copernicus di Marzo 2026: nessun record di caldo, freddo anomalo in tutta l’area del Mediterraneo | DATI

L’analisi mensile del Copernicus Climate Change Service (C3S) relativa al mese di marzo 2026 offre una prospettiva estremamente interessante e, per certi versi, controcorrente rispetto alla narrazione catastrofista di un’emergenza climatica perennemente fuori controllo. Nonostante la consueta enfasi mediatica sulle medie globali, i numeri reali raccontano una storia fatta di forti contrasti e, soprattutto, di un evidente rallentamento della corsa al rialzo termico. Il dato più significativo che emerge dal bollettino ufficiale è che il mese appena trascorso non ha stabilito alcun record assoluto di calore. Infatti, marzo 2026 si è classificato solo come il quarto marzo più caldo a livello globale, restando ben lontano dai vertici della classifica e dimostrando che la variabilità naturale continua a giocare un ruolo predominante rispetto ai modelli previsionali più catastrofisti. Con una temperatura media della superficie dell’aria di +13,94°C, di appena +0,53°C sopra la media climatologica di riferimento del trentennio 1991-2020 e +1,48°C sopra la media stimata del periodo 1850-1900 utilizzata per definire il livello pre-industriale. Il distacco rispetto al record del 2024 è netto, segnando una distanza rassicurante dalle proiezioni più allarmistiche che vorrebbero ogni mese sistematicamente più caldo del precedente.

Il Mediterraneo e il Sud Italia controcorrente con temperature sottomedia

Mentre spesso si legge di un’area mediterranea destinata a un riscaldamento inarrestabile, i dati di marzo 2026 mostrano una realtà locale diametralmente opposta. In un contesto europeo dove il calore si è concentrato prevalentemente tra la Russia nord-occidentale e i Paesi Baltici, l’intera area del Mediterraneo, compresa la Turchia e soprattutto il Sud Italia, ha vissuto un mese decisamente fresco e con temperature sottomedia. Questa anomalia negativa smentisce l’idea di un riscaldamento uniforme e inesorabile, confermando come ampie porzioni del continente europeo abbiano goduto di un clima gradevole e tutt’altro che torrido. La presenza di queste aree più fredde della norma proprio nel cuore del bacino mediterraneo suggerisce che le dinamiche atmosferiche locali sono ancora in grado di mitigare efficacemente i trend globali, offrendo una smentita vivente ai catastrofismi climatici che troppo spesso ignorano le specificità regionali a favore di medie statistiche astratte.

Anomalie fredde eccezionali: dal Canada all’Australia la resistenza del gelo

L’osservazione globale delle mappe di temperatura rivela che il freddo non è stato un fenomeno isolato solo all’Europa meridionale. Il bollettino Copernicus evidenzia zone di freddo anomalo ed eccezionale che hanno interessato territori vastissimi. In particolare, il Canada, l’Alaska e la Groenlandia meridionale hanno registrato temperature insolitamente basse, sfidando la logica del riscaldamento globale lineare. Anche nell’emisfero australe e in altre aree chiave come l’Africa e l’Australia, si sono manifestati forti contrasti termici che hanno portato condizioni decisamente fresche in molte regioni. Questi dati sono fondamentali per comprendere che il sistema climatico terrestre non è un monolite che si scalda in ogni suo punto, ma un organismo complesso dove il freddo anomalo continua a manifestarsi con vigore. In Siberia nord-occidentale, il gelo è stato particolarmente persistente, a dimostrazione che le riserve di aria polare sono tutt’altro che esaurite.

Oceani e ghiacci: il rassicurante recupero dell’Antartide e la transizione verso El Niño

Un altro pilastro della comunicazione climatica riguarda lo stato dei ghiacci e delle temperature marine. Sebbene le temperature superficiali marine (SST) siano state elevate, esse non hanno superato i picchi storici già visti in passato, posizionandosi solo al secondo posto e riflettendo una probabile transizione verso le condizioni di El Niño, un fenomeno naturale ciclico che nulla ha a che fare con le attività umane. Ancora più sorprendente è il dato relativo al ghiaccio marino antartico. Dopo anni di allarmismi su un possibile collasso della calotta australe, l’estensione del ghiaccio a marzo è rimasta al di fuori della classifica dei dieci anni con meno ghiaccio. Questo significa che, nonostante quattro anni precedenti di anomalie negative marcate, il sistema antartico sta mostrando una resilienza notevole, recuperando terreno e stabilizzandosi su valori molto meno preoccupanti di quanto predetto dalle Cassandre del clima.

Verso un approccio scientifico lontano dal panico mediatico

Il commento di Carlo Buontempo, direttore del C3S, pur mantenendo un profilo istituzionale, conferma che i dati operativi sono la base per risposte politiche serie e non basate sull’emozione del momento. Tuttavia, leggendo tra le righe delle misurazioni satellitari e delle stazioni meteorologiche, emerge con chiarezza che il sistema climatico non è sull’orlo di un abisso imminente. La varietà delle condizioni riscontrate in marzo 2026 – dal freddo in Sud America alle abbondanti precipitazioni in Australia – suggerisce una dinamicità che è propria della Terra da millenni. La scienza del clima dovrebbe trarre forza da questi dati per promuovere un adattamento intelligente piuttosto che alimentare una cultura del terrore che i numeri, alla prova dei fatti, non supportano. Il fatto che questo non sia stato il marzo più caldo e che vaste aree del globo stiano sperimentando temperature inferiori alla norma è un invito alla cautela e al ritorno a un dibattito basato sulla realtà delle misurazioni fisiche.

I dati ufficiali del bollettino Copernicus

Marzo 2026 è stato globalmente il quarto più caldo mai registrato, con +1,48°C sopra i livelli pre-industriali, secondo il Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF). Il C3S conferma inoltre che marzo ha registrato la sua seconda temperatura superficiale marina (SST) globale più calda mai registrata, riflettendo una probabile transizione verso condizioni di El Niño.

Il mese ha visto l’Europa sperimentare il suo secondo marzo più caldo mai registrato con un caldo concentrato soprattutto nell’est Europa. Infatti, le condizioni di caldo più pronunciate verificatesi sulla Russia nord-occidentale, la Fennoscandia settentrionale e gli Stati baltici. Esattamente la zona che nei mesi precedenti era stata colpita da un’eccezionale anomalia fredda. Ciò avviene dopo un febbraio più freddo della media ed eccezionalmente umido con inondazioni diffuse, segnando il terzo febbraio più freddo per il continente negli ultimi 14 anni. Tornando al mese di marzo in Europa, condizioni leggermente più fredde della media sono state osservate in Turchia, nell’Europa meridionale e nella maggior parte dell’Islanda.

Marzo è stato segnato anche da forti ondate di calore e condizioni di siccità in altre parti del mondo, tra cui un’ondata di caldo precoce senza precedenti e condizioni più secche della media in parti degli Stati Uniti e del Messico. Come a febbraio, il C3S ha registrato forti contrasti nelle anomalie di temperatura più calde e più fredde della media in tutto l’emisfero settentrionale. Nell’Artico, sia l’estensione massima annuale del ghiaccio marino che la media mensile di marzo sono state le più basse mai registrate.

Clima a marzo 2026: temperatura superficiale marina

La temperatura media superficiale marina (SST) per marzo 2026 su 60°S–60°N è stata di +20,97°C, il secondo valore più alto mai registrato per il mese. Il marzo più caldo mai registrato è stato nel 2024 durante l’ultimo evento di El Niño. Una transizione da condizioni neutre a condizioni di El Niño è prevista da molti centri climatici per la seconda metà dell’anno. La SST giornaliera è aumentata costantemente durante marzo e si sta avvicinando ai valori record stabiliti nel 2024.

Clima a Marzo 2026: punti salienti sul ghiaccio marino

Nell’Artico, l’estensione media del ghiaccio marino a marzo è stata del 5,7% inferiore alla media, la più bassa mai registrata per il mese, ma solo marginalmente inferiore al precedente record di marzo stabilito nel 2025 (5,6% inferiore alla media). L’estensione giornaliera del ghiaccio marino artico ha raggiunto il suo minimo massimo invernale congiunto, alla pari con il massimo invernale registrato nel marzo 2025. A livello regionale, la copertura di ghiaccio marino è stata più inferiore alla media nel Mare di Barents settentrionale e nella regione delle Svalbard, e nel Mare di Okhotsk, entrambi i quali hanno sperimentato condizioni molto più calde della media durante il mese. Nell’Antartico, l’estensione mensile del ghiaccio marino è stata del 10% inferiore alla media di marzo, classificandosi al di fuori dei dieci valori più bassi per il mese, arrivando dopo quattro anni di anomalie negative molto più grandi a marzo (dal 20% al 33% sotto la media).

Clima a Marzo 2026: punti salienti delle variabili idrologiche

Gran parte dell’Europa continentale ha visto condizioni più secche della media. Al contrario, l’Islanda, il Regno Unito settentrionale, gran parte della Scandinavia, molte regioni del Mediterraneo e il Caucaso sono stati più piovosi della media. In alcuni casi, forti precipitazioni, spesso associate al transito di tempeste, hanno portato a inondazioni. Fuori dall’Europa, le regioni extratropicali più umide della media includevano gli Stati Uniti orientali e occidentali e il Canada, gran parte dell’Australia, il Cile meridionale, il Brasile orientale, parti del Medio Oriente e parti dell’Asia orientale e dell’Africa sud-orientale. Le regioni più secche della media includevano gli Stati Uniti meridionali e il Messico settentrionale, la Cina sud-orientale, parti del Sud America e l’Australia occidentale.