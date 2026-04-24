“Come in pandemia, l’Italia rischia di chiudere”: Salvini richiama l’attenzione su sciopero e carburanti

Il tema del taglio delle accise torna al centro del dibattito politico ed economico italiano, intrecciandosi con le tensioni crescenti nel settore dell’autotrasporto. A rilanciare l’allarme è il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenuto alla Camera in occasione del via libera definitivo al decreto sicurezza. Le sue parole mettono in evidenza una criticità strutturale: la riduzione delle accise, da sola, non è sufficiente a sostenere le imprese del settore. “Ne stiamo parlando, però da solo non basta, perché il taglio delle accise sui bilanci delle aziende di autotrasporto non arriva”, ha dichiarato Salvini, sottolineando come le misure attuali non producano effetti immediati sui conti delle aziende.

Lo sciopero del 25 maggio e il rischio blocco nazionale

Al centro delle preoccupazioni c’è lo sciopero degli autotrasportatori già convocato per il 25 maggio, destinato a durare un’intera settimana. Un evento che, secondo il ministro, potrebbe avere conseguenze pesantissime sull’intero sistema economico. “C’è uno sciopero già oggi convocato per il 25 maggio per una settimana, bloccare l’Italia per una settimana significa il caos. Significa la paralisi, significa tornare ai tempi del Covid e chiudere. E io non voglio chiudere”, ha affermato con toni netti.

Il riferimento al periodo pandemico evidenzia la gravità della situazione prospettata: una paralisi logistica che potrebbe tradursi in carenze di beni, rallentamenti produttivi e difficoltà diffuse per cittadini e imprese.

Il ruolo strategico dei camionisti nell’economia italiana

Le parole del ministro richiamano l’importanza cruciale del settore dell’autotrasporto per il funzionamento del Paese. Il blocco dei camionisti, infatti, non riguarda solo una categoria, ma l’intera filiera economica. “Io so che non posso bloccare il paese e se si fermano i camionisti si blocca il paese, si svuotano i negozi e non posso non posso permettere che succeda”, ha dichiarato Salvini, evidenziando il legame diretto tra trasporti, distribuzione e disponibilità dei beni nei punti vendita.

Il rischio concreto è quello di vedere scaffali vuoti, interruzioni nelle catene di approvvigionamento e un impatto immediato sulla vita quotidiana dei cittadini.

Le tensioni con Bruxelles sullo sfondo

Nel suo intervento, Salvini ha anche fatto riferimento al contesto europeo, lasciando intendere che le decisioni comunitarie possano influenzare le scelte nazionali in materia economica e fiscale, “…perché a Bruxelles comanda qualche…”, ha aggiunto, lasciando in sospeso una critica che riflette le tensioni politiche tra livello nazionale e istituzioni europee.

Questo passaggio evidenzia come la questione del taglio delle accise sui carburanti e della gestione della crisi dell’autotrasporto non sia solo interna, ma si inserisca in un quadro più ampio di governance economica europea.

Una crisi da risolvere per evitare il caos

L’intervento del ministro delle Infrastrutture mette dunque in luce una situazione delicata, in cui la combinazione tra politiche fiscali, proteste del settore e equilibri europei rischia di generare effetti sistemici. La priorità, emerge chiaramente dalle sue parole, è evitare il blocco del Paese e trovare soluzioni efficaci prima della data dello sciopero. Il tempo, però, è limitato e la posta in gioco è alta: garantire la continuità delle attività economiche e prevenire una nuova fase di crisi diffusa.