Crisi del jet fuel in Europa: Bruxelles prepara un piano di condivisione tra Stati membri

L’Europa si prepara ad affrontare un’estate complessa per il trasporto aereo, segnata da rincari dei biglietti e possibili cancellazioni. Alla base di questa situazione c’è un cambiamento radicale nello scenario energetico globale, aggravato dalla guerra in Iran e dalle tensioni nello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico petrolifero mondiale. Sebbene al momento lo stretto resti aperto, l’instabilità nella regione ha già avuto effetti sui mercati, alimentando timori di interruzioni nelle forniture. Le compagnie aeree europee, fortemente dipendenti dal jet fuel, si trovano così esposte a una crisi che non è più soltanto di prezzi elevati, ma anche di disponibilità fisica del carburante.

Bruxelles pronta a intervenire con misure straordinarie

Di fronte a questo scenario, la Commissione europea sta valutando strumenti d’emergenza per garantire la continuità dei voli. Il commissario all’Energia Dan Jørgensen, in un’intervista al Financial Times, ha spiegato che Bruxelles intensificherà il monitoraggio delle scorte e delle capacità di raffinazione. L’obiettivo è coordinare le forniture tra i Paesi membri e, se necessario, attivare una redistribuzione del carburante per aerei su scala europea. Si tratta di un approccio già sperimentato durante la pandemia con la condivisione dei vaccini, ora adattato a una crisi energetica che potrebbe colpire in modo disomogeneo i diversi Stati.

Dalla crisi dei prezzi alla crisi di approvvigionamento

Secondo Jørgensen, l’Europa sta entrando rapidamente in una nuova fase della crisi energetica. Dopo mesi in cui il problema principale era rappresentato dai costi elevati, ora emerge con forza il rischio di una vera e propria carenza di jet fuel. Questo passaggio è strettamente legato alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, dove il conflitto in Iran ha aumentato l’incertezza sulle rotte di approvvigionamento. Anche eventuali rallentamenti temporanei nel traffico attraverso lo Stretto di Hormuz potrebbero avere effetti immediati sulle catene di distribuzione globali, rendendo più difficile per le raffinerie europee mantenere livelli adeguati di produzione.

Impatti su cittadini e compagnie aeree

Le conseguenze per i cittadini europei potrebbero essere significative. L’aumento dei costi del carburante si riflette già sui prezzi dei biglietti, destinati a salire ulteriormente nei prossimi mesi. Allo stesso tempo, la possibilità di una riduzione delle scorte potrebbe costringere le compagnie aeree a rivedere i propri programmi, con tagli alle rotte meno redditizie e cancellazioni improvvise. In questo contesto, la strategia di Bruxelles punta a evitare squilibri tra Paesi e a garantire una distribuzione più equa delle risorse disponibili, cercando di limitare l’impatto sui passeggeri e sull’intero settore turistico.

Una crisi che intreccia energia e geopolitica

La situazione attuale dimostra quanto il sistema energetico europeo sia vulnerabile agli shock geopolitici. La guerra in Iran e le tensioni nello Stretto di Hormuz rappresentano fattori di rischio che vanno ben oltre la regione mediorientale, influenzando direttamente la mobilità e l’economia europea. Le misure allo studio della Commissione segnalano un cambio di approccio, più coordinato e solidale, ma evidenziano anche la gravità del momento. Come ha sottolineato lo stesso Jørgensen, è necessario riconoscere che la situazione potrebbe diventare “piuttosto grave”, imponendo decisioni rapide e una gestione comune delle risorse strategiche.