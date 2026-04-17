Energia solare, la scoperta shock: i pannelli trasformano il sole in pioggia

Negli Emirati Arabi Uniti, dove l’acqua è considerata una risorsa ancora più preziosa del petrolio, una nuova ricerca scientifica sta aprendo prospettive sorprendenti. Secondo uno studio guidato dal climatologo Oliver Branch dell’Università di Hohenheim, i grandi impianti solari potrebbero non limitarsi a produrre energia pulita, ma contribuire anche alla formazione di piogge. Il fenomeno si basa su una differenza termica tra i pannelli solari, molto scuri e altamente assorbenti, e la sabbia del deserto, che invece riflette gran parte della luce solare. Questo contrasto crea condizioni atmosferiche favorevoli allo sviluppo di correnti ascensionali, che possono portare alla formazione di nuvole e, in determinate circostanze, a precipitazioni.

Come i pannelli solari modificano il clima locale

Il modello sviluppato dai ricercatori considera i pannelli solari come superfici quasi nere, capaci di assorbire fino al 95% della radiazione solare. Quando un impianto supera una superficie di circa 15 chilometri quadrati, il calore accumulato diventa significativamente superiore rispetto a quello del terreno circostante. Questa differenza termica intensifica le correnti ascensionali, un elemento chiave per la formazione delle nuvole. Tuttavia, per generare pioggia è necessaria anche la presenza di umidità nell’atmosfera. Secondo lo studio, questa potrebbe essere fornita dai venti umidi provenienti dal Golfo Persico, che trasportano vapore acqueo ad alta quota. In condizioni favorevoli, un impianto di 20 chilometri quadrati potrebbe produrre fino a 600.000 metri cubi di pioggia, equivalenti a un centimetro di precipitazioni su un’area grande quanto Manhattan.

Impatti concreti e limiti della ricerca

Se tali eventi piovosi si verificassero con una certa regolarità, ad esempio dieci volte durante un’estate, potrebbero fornire acqua sufficiente per oltre 30.000 persone per un intero anno. Nonostante il potenziale, esistono ancora importanti limiti. I pannelli utilizzati nel modello sono più scuri rispetto a quelli attualmente in commercio, molti dei quali sono progettati per riflettere parte della luce solare al fine di ridurre il surriscaldamento. Questa caratteristica potrebbe diminuire l’effetto di generazione delle piogge. Anche il climatologo Zhengyao Lu dell’Università di Lund ha definito lo studio “molto stimolante”, sottolineando però la necessità di ulteriori verifiche sperimentali per confermare i risultati.

Prospettive future tra innovazione e scetticismo

Il team di ricerca spera di poter testare presto queste ipotesi nel mondo reale, anche grazie ai grandi impianti solari in costruzione in Cina, ormai prossimi alle dimensioni necessarie per osservare il fenomeno. Tra le idee proposte vi è anche quella di piantare colture resistenti alla siccità, come gli arbusti di jojoba, tra le file di pannelli per amplificare l’effetto. Nonostante ciò, gli Emirati Arabi Uniti continuano a investire nel “cloud seeding”, effettuando circa 300 missioni all’anno per stimolare artificialmente le precipitazioni, segno che la fiducia nella nuova tecnologia non è ancora consolidata. Tuttavia, se ulteriori studi dovessero confermare questi risultati, il potenziale delle centrali solari di generare pioggia potrebbe diventare un incentivo decisivo per espandere le energie rinnovabili nelle regioni più aride del pianeta, come Namibia e la penisola messicana della Bassa California.