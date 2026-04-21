Germania sotto pressione: task force e strategie per evitare una crisi energetica

Il cancelliere Friedrich Merz prova a mantenere la calma in un contesto internazionale sempre più incerto, segnato dalle ripercussioni della guerra in Iran e dalle tensioni nello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il transito del petrolio mondiale. “Al momento, la situazione del mercato è tesa, ma le forniture in Germania sono garantite” ha detto all’emittente ‘Tagesschau24’, sottolineando però che il governo federale si sta già preparando a uno scenario più complesso. Le dinamiche geopolitiche stanno infatti mettendo sotto pressione i mercati energetici globali, con effetti immediati anche in Europa. Berlino si trova così a dover bilanciare la necessità di rassicurare cittadini e imprese con l’urgenza di pianificare contromisure concrete. Il rischio principale resta quello di un’escalation nel Golfo Persico che possa compromettere il flusso regolare di greggio e derivati.

Task force e strategie per evitare una crisi energetica

Secondo Merz, la sicurezza degli approvvigionamenti resta “la massima priorità della Germania”, motivo per cui il dossier è già sul tavolo della Task Force per la Sicurezza Energetica e potrebbe approdare presto anche al Consiglio di Sicurezza Nazionale. L’obiettivo dichiarato è evitare contraccolpi su beni essenziali come gasolio, benzina e carburante per l’aviazione, particolarmente esposti alle fluttuazioni dei mercati internazionali. La situazione è resa ancora più delicata dagli avvertimenti della Agenzia internazionale dell’energia, secondo cui in Europa il cherosene potrebbe iniziare a scarseggiare già da maggio. Un segnale che evidenzia come le tensioni nello Stretto di Hormuz, amplificate dal conflitto in Iran, non siano più una minaccia teorica ma un fattore concreto di rischio. La Germania si prepara quindi a scenari di emergenza che potrebbero coinvolgere non solo il settore energetico ma anche trasporti e logistica.

Industria e filiere sotto pressione: non solo carburanti

Le preoccupazioni non si limitano al rifornimento alle pompe. Il capogruppo della Cdu/Csu Jens Spahn ha avvertito che, se la crisi nello Stretto di Hormuz e in Medio Oriente dovesse protrarsi, la Germania potrebbe affrontare problemi ben più ampi. Il petrolio, infatti, non è solo carburante ma anche una materia prima fondamentale per settori come la plastica e la chimica. Un eventuale blocco o rallentamento dei traffici nello stretto – già oggi altamente militarizzato a causa delle tensioni legate alla guerra in Iran – potrebbe generare effetti a catena su tutta l’economia europea. Questo scenario rende evidente quanto la dipendenza energetica globale sia ancora un punto critico, soprattutto in momenti di instabilità geopolitica.

Le risposte politiche: tagli alle tasse e pressioni interne

Sul fronte interno, resta aperto il capitolo degli aiuti economici. Dal primo maggio dovrebbe entrare in vigore un taglio delle tasse su diesel e benzina pari a 17 centesimi al litro, misura che il Bundestag dovrebbe approvare a breve, seguita da una discussione al Bundesrat in sessione straordinaria. Tuttavia, il dibattito politico è tutt’altro che chiuso. L’Spd chiede ulteriori interventi per sostenere famiglie e imprese, mentre sette Länder guidati dai socialdemocratici sollecitano una conferenza straordinaria con il cancelliere. L’obiettivo è coordinare una risposta efficace su sicurezza energetica, prezzi e filiere strategiche. In un contesto segnato dalle tensioni internazionali e dall’incertezza legata allo Stretto di Hormuz, la Germania si trova così a dover agire rapidamente per evitare che una crisi esterna si trasformi in un’emergenza economica interna.