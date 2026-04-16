Maltempo USA, Heythaler Highway distrutta dall’acqua: immagini choc mostrano la strada sospesa nel vuoto in Michigan | FOTO

Heythaler Highway, appena fuori Rogers City, è diventata in poche ore il simbolo della fragilità delle infrastrutture di fronte alla forza dell’acqua in questa ondata di maltempo che sta colpendo il Midwest. Dopo giorni di piogge intense e della rapida fusione della neve, i corsi d’acqua del nord del Michigan sono saliti oltre gli argini, trasformando strade di campagna e arterie locali in veri e propri torrenti. In tutta la regione dei Grandi Laghi numerose vie di comunicazione sono finite sott’acqua, con automobilisti sorpresi dall’innalzamento repentino dei livelli idrici e costretti in alcuni casi ai soccorsi.

La strada che crolla

Sulla Heythaler Highway, nei pressi dell’incrocio con Klee Road, l’acqua non si è limitata ad allagare la carreggiata: in alcuni tratti l’asfalto è stato letteralmente mangiato via dalla corrente. Video diffusi sui social mostrano porzioni della strada completamente collassate, con la pavimentazione che resta sospesa nel vuoto sopra un torrente in piena, immagine che rende evidente la violenza del flusso e l’erosione alla base della massicciata.

Strada chiusa e comunità isolate

Le autorità locali hanno chiuso la Heythaler Highway tra Klee Road e Grossman Road, invitando i residenti a non mettersi in viaggio se non in caso di assoluta necessità. La chiusura di questa via, importante collegamento rurale per le comunità agricole e le abitazioni sparse attorno a Rogers City, costringe molti residenti a lunghi giri alternativi e rende più complesso l’accesso ai servizi essenziali.

Un’emergenza che va oltre una sola strada

L’episodio di Heythaler Highway si inserisce in un quadro più ampio di emergenza idrologica: in tutto il Michigan lo Stato ha attivato il centro operativo di emergenza per far fronte alle inondazioni e alla minaccia ai corsi d’acqua e alle infrastrutture. Le immagini dalla contea di Presque Isle, con strade sommerse e tratti “scomparsi” sotto la piena, ricordano come eventi di pioggia intensa sempre più frequenti possano trasformare in poche ore scenari rurali tranquilli in cantieri di ricostruzione a cielo aperto.