Sylt sempre più cara: i traghetti aumentano i prezzi, l’isola del lusso rischia di diventare inaccessibile

Sylt è una delle isole più desiderate della Germania, meta prediletta per le vacanze e simbolo di esclusività e bellezza naturale. Ogni anno, circa 400.000 passeggeri e 150.000 veicoli attraversano il mare del Nord per raggiungere questa destinazione da sogno. La principale via di accesso per molti è la famosa linea ferroviaria attraverso il Hindenburg-Damm, che collega la terraferma tedesca a Westerland, il cuore pulsante di Sylt. Altrimenti, per chi viene dalla vicina isola di Rømø, c’è la possibilità di prendere uno dei traghetti popolari che partono dalla Danimarca, con un viaggio che dura circa 40 minuti.

Tuttavia, le recenti crisi globali, tra cui il conflitto in Iran e l’impennata dei prezzi energetici, stanno mettendo sotto pressione anche i viaggiatori diretti verso l’isola. I costi per il trasporto marittimo sono aumentati notevolmente, tanto che la compagnia “FRS Syltfähre GmbH” ha introdotto un supplemento sui biglietti per far fronte all’aumento dei prezzi del carburante.

L’aumento dei prezzi: fino a 4 euro in più per viaggio

L’operatore del traghetto ha comunicato che, a causa dell’aumento significativo dei costi del carburante, è stato necessario applicare un supplemento per i viaggiatori diretti verso Sylt. Il biglietto giornaliero per un’auto, che include il passeggero, costa ora a partire da 101,90 euro, con un sovrapprezzo di 4 euro. Per i veicoli più grandi, come i camper, il costo parte da 119 euro, mentre i bus possono arrivare a pagare 311,20 euro. Anche i motocicli vedono un aumento, con i prezzi che salgono a 65,40 euro. Per i passeggeri singoli, come ad esempio i ciclisti o i pedoni, è previsto un supplemento di 0,50 euro sui biglietti giornalieri.

Questa misura, ha spiegato la compagnia, è una risposta inevitabile all’aumento vertiginoso dei costi del carburante, con l’obiettivo di coprire le spese e garantire la continuità dei servizi di trasporto per i turisti. Il sovrapprezzo è stato introdotto per non compromettere l’affidabilità delle corse che collegano l’isola alla terraferma, ma il futuro sembra incerto.

Un futuro incerto, ma con speranze di ritorno ai prezzi precedenti

Nonostante gli aumenti, la compagnia ha promesso che lavorerà per tornare ai prezzi precedenti non appena la situazione economica si stabilizzerà. La speranza è che il costo dei carburanti torni a livelli più accessibili, permettendo così di eliminare il sovrapprezzo e riportare i prezzi ai livelli originari. Intanto, i passeggeri che hanno acquistato biglietti prima del 26 marzo 2026 non dovranno preoccuparsi dell’aumento, poiché il supplemento non si applica a queste prenotazioni.

L’industria turistica è fortemente influenzata dagli alti costi di trasporto, e non è chiaro come questo influirà sulle decisioni di viaggio di molti. Le isole tedesche, simboli di un turismo esclusivo e di lusso, potrebbero essere costrette ad adattarsi a nuove dinamiche di prezzo, con un impatto che potrebbe estendersi ben oltre Sylt.