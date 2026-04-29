Un segmento di un razzo SpaceX fuori controllo potrebbe schiantarsi sulla Luna: ecco quando

La Luna sarà colpita da uno stadio di un razzo spaziale all’inizio di agosto: si tratta dei resti di un lancio del Falcon 9 di SpaceX avvenuto lo scorso anno. La missione Blue Ghost 1 di Firefly, denominata Ghost Riders in the Sky, è stata lanciata il 15 gennaio 2025 e ha effettuato il primo allunaggio commerciale con successo il 2 marzo nel Mare Crisium. Quel lander ha segnato la più lunga operazione commerciale sulla Luna fino ad oggi. Nel frattempo, lo stadio superiore del Falcon 9, denominato 2025-010D, che ha lanciato nello spazio i due veicoli spaziali privati, è ora diretto verso la Luna.

“Lo stiamo monitorando dal lancio. L’orbita è cambiata leggermente nell’ultimo anno circa, e ora è diretto verso un impatto lunare“, ha affermato Bill Gray del Project Pluto. Gray è il creatore di Guide, un’applicazione di astronomia e tracciamento di telescopi utilizzata in tutto il mondo da astronomi professionisti e amatoriali per monitorare asteroidi, comete e altri oggetti vicini alla Terra. Il Project Pluto fornisce strumenti software utili agli astronomi per identificare i satelliti nei loro dati e ha pubblicato una pagina di dati relativi allo stadio superiore del Falcon 9. “Ora abbiamo un altro stadio superiore in procinto di colpire la Luna, questa volta il 5 agosto e (per un pelo) sul lato visibile della Luna“, ha detto Gray.

A bordo di quel razzo SpaceX c’era anche il lander lunare giapponese HAKUTO-R M2, chiamato Resilience. Tuttavia, la sonda è andata persa circa 90 secondi prima dell’atterraggio, schiantandosi sul terreno lunare a causa di un malfunzionamento del telemetro laser.

Tentativi e fallimenti

Gray ha dichiarato a Space.com di ritenere che l’impatto abbia buone probabilità di essere visibile. Sarà vicino al bordo della Luna visibile dalla Terra, sulla parte illuminata dal Sole, ha riferito. La Luna sarà illuminata per poco più della metà in quel momento.

Ricorda che la missione LCROSS (Lunar Crater Observation and Sensing Satellite) della NASA, anni fa, fece qualcosa di molto simile. Come previsto, LCROSS e il suo stadio Centaur impattarono sulla Luna il 9 ottobre 2009. Ma si schiantò sul lato non illuminato della Luna, nonostante le speranze che si distinguesse dallo sfondo. “Nonostante ciò, non si vide nulla”, ha detto Gray. “Sarà sopra l’orizzonte per me, nel Maine, e conto di uscire con il mio piccolo telescopio per dare un’occhiata. Ma non riesco a trovare una ragione per cui questo dovrebbe essere molto più luminoso di LCROSS. E questo oggetto colpirà in pieno sole“, ha aggiunto.

Una certa negligenza

Questo impatto di origine umana potrebbe avere un certo interesse scientifico, probabilmente minimo, e potremmo imparare qualcosa dall’impatto lunare, ha affermato Gray. “Non rappresenta alcun pericolo per nessuno”, ha detto Gray, “anche se mette in luce una certa negligenza nello smaltimento dei materiali spaziali dismessi“.

Gray ha affermato di non aspettarsi che questo particolare oggetto causi problemi. “C’è molto spazio tra esso e i rover cinesi più vicini. Immagino che se fossi al comando di una sonda in orbita lunare, controllerei se si troverebbe effettivamente vicino a quella parte della Luna in quel momento“, ha detto Gray. “In tal caso, penserei di modificare leggermente la mia traiettoria per dirigermi altrove”.

La probabilità che i detriti sollevati dall’impatto colpiscano una sonda in orbita lunare è piuttosto bassa, ha detto Gray, ma ne terrebbe conto in qualsiasi manovra pianificata.

“Tra qualche anno, le cose potrebbero essere diverse“, ha detto Gray, considerando la presenza di esseri umani sulla superficie lunare. “Questo alza considerevolmente la posta in gioco. Se dovessi inviare uno stadio superiore in orbita alta, penserei attentamente alla sua destinazione“, ha affermato Gray. “Potresti lanciare uno stadio superiore oggi e poi, anni dopo, trovarti di fronte a un problema serio”, ha aggiunto.