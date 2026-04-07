“Una spinta al morale”: la NASA porta a termine la missione Artemis II in un anno difficile per la scienza

Mentre i quattro astronauti di Artemis II si avvicinavano al culmine della loro missione lunare – l’orbita attorno al lato nascosto della Luna – il personale della NASA si è riunito lunedì 6 aprile nella famosa sala di controllo missione di Houston per una foto di gruppo. Erano tutti sorridenti mentre il conto alla rovescia continuava e la navicella Orion si avvicinava sempre di più al nostro satellite craterizzato, una missione in preparazione da anni finalmente giunta a compimento. Per la maggior parte degli indicatori, è stato un anno difficile per la scienza negli Stati Uniti: l’amministrazione Trump ha tagliato i finanziamenti, bloccato progetti e decimato il personale.

Ma poi la NASA ha mandato degli astronauti in orbita attorno alla Luna per la prima volta in mezzo secolo, più in profondità nello spazio di quanto non fosse mai accaduto prima. L’impresa lunare è stata un “momento di enorme positività“, ha affermato lo scienziato esplorativo Jacob Bleacher. “Ci hanno lavorato per mesi, anni, in alcuni casi per oltre un decennio”, ha dichiarato all’AFP.

Una nuova era

La maggior parte degli americani, compresi scienziati della NASA, non era ancora nata quando, alla fine degli anni ’60, l’era Apollo portò per la prima volta gli astronauti sulla Luna. Il mito era imponente, ma apparteneva al passato, almeno fino ad ora. “È semplicemente surreale“, ha affermato Bleacher, parlando dalla Science Mission Operations Room della NASA presso il famoso Johnson Space Center di Houston. “Questa è la prima occasione per la mia generazione di farsi avanti e realizzare davvero questo obiettivo“, ha aggiunto. “Mi piace pensare che sia come varcare una soglia che apre la strada a come l’umanità esplorerà il Sistema Solare in futuro”.

“Rivitalizzare”

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto pressione sulla NASA affinché l’uomo mettesse piede sulla superficie lunare prima della fine del suo secondo mandato, nel 2029. Ma proprio la settimana scorsa la Casa Bianca ha proposto contemporaneamente di tagliare del 23% il budget complessivo dell’agenzia spaziale e di ridurre significativamente i finanziamenti per i suoi programmi scientifici.

Come molte agenzie governative statunitensi, anche la NASA ha dovuto affrontare “significativi tagli al personale“, ha affermato Clayton Swope, esperto di politica spaziale presso il Center for Strategic and International Studies. Con Artemis II, “penso che abbiano raggiunto l’obiettivo”, ha dichiarato all’AFP. “È stato fatto in circostanze molto difficili”.

Un lavoro di squadra

Per Amanda Nahm, scienziata di programma presso il quartier generale della NASA, il successo del lancio di Artemis II e la missione in corso rappresentano “un’ottima iniezione di morale“. “Lavoriamo tutti alla NASA per questo, e penso che ci stia aiutando a ricordare” che “la nostra missione principale è questa esplorazione difficile ed entusiasmante: vedere cose nuove, provare cose nuove che non abbiamo mai fatto prima”, ha dichiarato all’AFP. “Spero che ci rinvigorirà tutti”.

Mentre portano avanti la loro missione, al team di Artemis II viene regolarmente chiesto di riflettere sul peso della fiaccola che portano. Riportano costantemente l’attenzione sul loro ruolo in un progetto che considerano molto più grande di loro stessi. Spesso citano anche il lavoro del team “che ci sostiene“, come ha affermato il comandante della missione Reid Wiseman. “Ci sentiamo sostenuti dal team che ci supporta e ci limitiamo a eseguire il piano”, ha detto Wiseman mentre l’equipaggio si allontanava dal nostro pianeta.

“Molte persone ci hanno spiegato come usare e gestire questo veicolo, abbiamo ricevuto un ottimo addestramento e procediamo passo dopo passo, il che, a mio avviso, è davvero notevole, quello che questo team è in grado di fare“, ha aggiunto. “Questo mette davvero in luce la loro eccellenza“.