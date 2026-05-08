Allerta Meteo: un violentissimo ciclone atlantico minaccia l’Italia a metà Maggio, potrebbe essere peggio di Harry | MAPPE

L’attuale scenario meteorologico sull’Italia si sta preparando a una metamorfosi tanto repentina quanto pericolosa, che rischia di trasformare la metà del mese in un periodo di maltempo estremo senza precedenti recenti per la stagione primaverile. Le analisi dei principali modelli matematici mostrano oggi un quadro inquietante per la prossima settimana, puntando i riflettori su una configurazione barica che evoca scenari autunnali o invernali di massima intensità. Quella che inizialmente sembrava una normale fase instabile si sta evolvendo in una minaccia concreta, con un pre-allertamento meteo che scatta già da ora a causa di un possibile ciclone atlantico dalle caratteristiche esplosive. La preoccupazione degli esperti è rivolta soprattutto all’intervallo temporale compreso tra venerdì 15 maggio e domenica 17 maggio, quando il Mediterraneo centrale potrebbe diventare il teatro di una tempesta distruttiva.

L’eredità della falla iberica e una Festa della Mamma sotto la pioggia

Per comprendere la genesi di questa minaccia, occorre analizzare la situazione attuale caratterizzata dalla persistente falla iberica, una zona di bassa pressione situata a ridosso della Penisola Iberica che sta fungendo da pompa di calore e umidità verso l’Italia. Questo meccanismo ha innescato un richiamo di correnti di scirocco che hanno reso l’atmosfera carica di energia e vapore acqueo, alimentando piogge diffuse e temporali localmente intensi già nel corso di questa settimana. Questo flusso caldo-umido non accennerà a placarsi nel breve termine, andando purtroppo a rovinare la Festa della Mamma, prevista per domenica 10 maggio, con precipitazioni insistenti che bagneranno gran parte del Paese. Sarà proprio questa persistenza del maltempo nella prima parte della prossima settimana a preparare il terreno, saturando i suoli e mantenendo l’atmosfera in uno stato di estrema eccitabilità termodinamica.

Il risveglio del flusso zonale e l’innesco della tempesta perfetta

Il vero punto di svolta meteorologico avverrà a metà della prossima settimana, quando il flusso zonale atlantico tornerà a ruggire con una forza insolita per il mese di maggio. Una massiccia ondulazione della corrente a getto permetterà la discesa di una vasta massa d’aria polare verso le medie latitudini, andando a interagire frontalmente con il calore accumulato nel Mediterraneo. Questo scontro termico sarà il motore immobile di una ciclogenesi esplosiva, un meccanismo di approfondimento della pressione atmosferica capace di generare un mostro barico. Le proiezioni attuali indicano lo sviluppo di un ciclone mediterraneo che per potenza e struttura richiama alla memoria i tragici eventi di inizio anno, come il ciclone Harry di gennaio o il ciclone Nils di febbraio, entrambi caratterizzati da una furia distruttiva che mise in ginocchio diverse regioni italiane.

L’ingresso del maestrale e il violento crollo termico fuori stagione

A partire da mercoledì e giovedì, lo scirocco verrà bruscamente scalzato da un impetuoso ingresso di correnti di maestrale, segnando l’inizio di un periodo di freddo fuori stagione che lascerà l’Italia attonita. Il passaggio dal caldo umido al freddo secco e pungente sarà traumatico, portando a un crollo termico clamoroso con temperature che scenderanno di oltre dieci gradi in poche ore, portandosi ben al di sotto delle medie del periodo. Questa irruzione d’aria fredda non sarà solo una questione di termometri, ma rappresenterà la benzina sul fuoco per il ciclone in formazione, garantendo quel gradiente termico necessario a sprigionare venti con raffiche che potrebbero superare i 150km/h. Ci troviamo di fronte a una configurazione che vede la possibilità concreta di venti da uragano pronti a sferzare le coste tirreniche e le isole maggiori, con mareggiate imponenti e rischi elevati per la navigazione e le infrastrutture costiere.

La mappa del modello europeo ECMWF per sabato 16 maggio illustra una delle fasi più violente del ciclone, posizionato sul Nord Italia con impetuosi venti di maestrale in Sardegna e di ponente al Sud:

Neve in montagna e scenari di maltempo estremo tra il 15 e il 17 maggio

Il culmine di questa ondata di maltempo si toccherà nel weekend tra il 15 e il 17 maggio, quando il cuore del ciclone transiterà sulla nostra penisola. In questo contesto di freddo anomalo, assisteremo al ritorno della neve sui rilievi, un evento che a metà maggio assume connotati di eccezionalità per l’estensione geografica prevista. Le nevicate non colpiranno solo le vette più alte, ma si spingeranno fin verso i 1.000 metri di quota sia sulle Alpi che lungo la dorsale degli Appennini, ammantando di bianco i paesaggi montani in un momento dell’anno in cui la natura dovrebbe essere in piena fioritura. La speranza dei meteorologi e della protezione civile è che i prossimi aggiornamenti dei modelli possano ridimensionare l’entità di questa tempesta, portando a una previsione più mite che eviti le conseguenze potenzialmente distruttive di un evento meteorologico così estremo. Tuttavia, la coerenza mostrata oggi dai centri di calcolo impone la massima prudenza e un monitoraggio costante dell’evoluzione atmosferica.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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