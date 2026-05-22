Due alpinisti morti sull’Everest: hanno perso la vita in fase di discesa

Tragedia sull’Everest, in queste settimane affollato da centinaia di alpinisti che tentano la scalata alla vetta più alta del mondo. Secondo quanto riportato da diversi media locali e internazionali, due alpinisti sono morti oggi sulla montagna. I due alpinisti, di nazionalità indiana, hanno perso la vita in fase di discesa dopo aver scalato la montagna. Secondo l’AFP, cinque scalatori sono morti in questa stagione alpinistica sull’Everest. In questi giorni, sono arrivate anche notizie di nuovi record stabiliti da chi tenta la scalata alla pericolosa e imponente vetta.