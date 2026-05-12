Hantavirus: test su turista argentina ricoverata a Messina, rintracciato a Milano un contatto britannico

Nuovo sviluppo in Italia sul fronte dei controlli sanitari legati all’Hantavirus. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite. A comunicarlo è il ministero della Salute, che ha reso noto l’avvio degli accertamenti dopo la richiesta arrivata dalle autorità sanitarie locali. La donna era partita da una zona endemica il 30 aprile ed era arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Proprio nella giornata di oggi, le autorità sanitarie locali hanno richiesto di effettuare il test per Hantavirus, alla luce del quadro clinico e della provenienza della turista. Il campione relativo alla turista argentina è stato trasportato dai Nas allo Spallanzani di Roma, centro di riferimento per le analisi. Nella struttura romana sarà esaminato insieme al campione prelevato al venticinquenne calabrese attualmente in isolamento fiduciario.

L’accertamento sul campione della donna ricoverata a Messina rappresenta l’elemento più rilevante emerso nelle ultime ore, perché introduce un nuovo caso da verificare sul territorio italiano nell’ambito dei controlli disposti dalle autorità sanitarie.

Rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto

Sempre nella giornata di oggi è stato rintracciato in Italia, a Milano, un turista britannico considerato un contatto. L’uomo aveva viaggiato sul volo Sant’Elena-Johannesburg sul quale si trovava anche la moglie della prima vittima.

La segnalazione è arrivata oggi all’Italia dal governo britannico. Dopo la comunicazione, il Ministero della Salute, con il supporto del Ministero dell’Interno, ha rintracciato il turista e ha contattato la Regione Lombardia, che si è subito attivata per la gestione sanitaria del caso.

Quarantena all’ospedale Sacco di Milano

Il turista britannico è stato trasportato all’ospedale Sacco di Milano per la quarantena, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale dell’11 maggio. Nella stessa struttura, per precauzione, è stato accompagnato anche un’altra persona che viaggia con lui.

La decisione rientra nelle misure di controllo e prevenzione previste dalle autorità sanitarie per i contatti individuati nel quadro degli accertamenti sull’Hantavirus.

Il ministero: informazioni tempestive e trasparenti

Nel comunicato, il Ministero della Salute sottolinea che continuerà a seguire l’evoluzione della situazione. La nota si conclude precisando che il Ministero “continuerà a informare con tempestività e trasparenza sull’evolversi della situazione”.

L’attenzione resta quindi concentrata sui risultati delle analisi che saranno effettuate allo Spallanzani, dove verranno esaminati sia il campione della turista argentina ricoverata a Messina sia quello del venticinquenne calabrese in isolamento fiduciario.