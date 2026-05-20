Il Sole sta “vibrando”: gigantesche macchie solari nascoste stanno per girarsi verso la Terra

Il Sole sta vibrando in modo insolito e la colpa è di alcune gigantesche anomalie magnetiche nascoste sul suo lato nascosto, cioè attualmente invisibile ai telescopi spaziali. Gli scienziati hanno intercettato questi colossi grazie all’eliosismologia, una tecnica d’avanguardia che analizza le onde acustiche che attraversano la stella, rivelando la presenza di ben 3 enormi “echi” oltre il lembo solare. Si tratta di macchie solari di proporzioni talmente smisurate da alterare il ritmo stesso della struttura interna del Sole, modificando la propagazione delle sue oscillazioni naturali. Questo fermento energetico non rimarrà confinato nell’ombra, poiché la rotazione della stella sta per spingere la più vicina di queste perturbazioni verso la Terra a partire dal 22 maggio, preannunciando un sensibile e imminente aumento dell’attività solare.

Gli “echi” nel cuore della stella

Esattamente come i geologi utilizzano i terremoti per mappare l’interno della Terra, gli astrofisici sfruttano l’eliosismologia per sondare le viscere del Sole. Le onde sonore che rimbalzano continuamente all’interno della sfera di plasma vengono deviate e assorbite quando incontrano i potenti campi magnetici generati dalle macchie solari. Le ultime mappe eliosismiche hanno catturato 3 evidenti anomalie termiche e magnetiche. Questi “echi ” testimoniano l’esistenza di un terzetto di macchie solari di dimensioni straordinarie, talmente dense da far risuonare l’intera stella in modo differente rispetto al normale.

Cosa dobbiamo aspettarci il 22 maggio

Il countdown per l’allineamento è già iniziato. La rotazione solare, che impiega circa 27 giorni per compiere un giro completo sul proprio asse, sta per portare la prima di queste enormi strutture magnetiche verso il bordo visibile dal nostro pianeta. L’intrusione di queste macchie giganti nel nostro campo visivo potrebbe innescare una serie di importanti brillamenti e di espulsioni di massa coronale (CME): i prossimi giorni potrebbero regalare una forte instabilità geomagnetica e, di conseguenza, anche la possibilità di ammirare suggestive e colorate aurore polari.