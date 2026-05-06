Italia sotto scacco, un’altra notte di maltempo al Centro/Nord: Toscana assediata dai nubifragi | DATI

È appena trascorsa un’altra notte di forte maltempo al Centro/Nord, segnata da precipitazioni torrenziali che hanno interessato numerose province tra Toscana, Liguria e Lombardia. Dalla mezzanotte i pluviometri hanno registrato accumuli notevoli, con picchi di 91 mm a San Giuliano Terme e 71 mm a Pisa, mentre nei territori provinciali di Lucca e Massa si sono superati i 60 mm. Anche la Liguria ha registrato piogge intense, come i 41 mm di Rapallo, mentre nel varesotto Cuasso al Monte ha toccato i 42 mm. La perturbazione ha colpito duramente anche il pistoiese e il fiorentino, con 63 mm a Vernio e 56 mm a Borgo San Lorenzo, evidenziando una fase di spiccata instabilità. Questa ondata di maltempo è il risultato di una configurazione barica che sta mettendo sotto pressione il territorio.

La dinamica atmosferica e la goccia fredda

L’origine di questa instabilità risiede in una “goccia fredda” situata sulla Francia, che sta convogliando correnti sudoccidentali cariche di umidità verso l’Italia. Il Centro/Nord si trova attualmente colpito da un getto in quota divergente che favorisce intensi moti verticali, innescando precipitazioni torrenziali.

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