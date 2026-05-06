Maltempo Lombardia, compare un doppio arcobaleno mozzafiato tra Varesotto e Comasco dopo il passaggio delle supercelle | VIDEO

Dopo un pomeriggio segnato da violenti temporali, la Lombardia si è regalata uno spettacolo piuttosto raro, ma comunque mozzafiato: nei cieli non lontano dall’aeroporto di Milano Malpensa è comparso un doppio arcobaleno, incorniciando le nubi temporalesche con due archi perfetti di colori. Un fenomeno affascinante, come è possibile osservare da foto e video pubblicati sulla pagina ‘Tornado in Italia‘. Mentre tuoni e fulmini si allontanavano e le ultime gocce di pioggia cadevano sui campi circostanti, il sole è tornato a farsi strada tra le nubi sui settori occidentali. È proprio in questi frangenti, quando la pioggia insiste ancora in una zona e la luce solare torna a brillare radente alle spalle degli osservatori, che l’atmosfera decide di mettere in scena i suoi ‘effetti speciali’. Così, sulle pianure ancora zuppe di pioggia, è apparso prima l’arcobaleno principale, intenso e ben definito, e subito dopo il suo ‘gemello’ più pallido, poco più in alto.

Il doppio arcobaleno nasce da un delicato gioco di rifrazioni e riflessioni della luce all’interno delle gocce di pioggia. Nel primo arco, quello più luminoso e vicino all’orizzonte, la luce viene deviata e riflessa una volta, scomponendosi nei classici colori dello spettro dal rosso al violetto. Nel secondo arco, invece, la luce compie due riflessioni all’interno delle gocce: per questo risulta più debole, più alta nel cielo e con i colori invertiti rispetto al principale. Un dettaglio che spesso sfugge a chi osserva distrattamente, ma che ieri sera era ben visibile anche a occhio nudo.

A rendere ancora più suggestivo il fenomeno è stato il contrasto tra le nubi scure dei temporali appena passati e la luce dorata del sole al tramonto, capace di esaltare i colori e disegnare un quadro quasi surreale. In molte zone attorno a Malpensa, dal Varesotto al Comasco, in molti hanno potuto ammirare questa parentesi di straordinaria bellezza nel bel mezzo di una giornata segnata da grandine, raffiche di vento e acquazzoni.

Doppio arcobaleno mozzafiato tra Varesotto e Comasco dopo il forte maltempo

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