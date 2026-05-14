Maltempo Piemonte, esplodono i temporali: forti grandinate tra Vercellese e Verbano | FOTO

Si intensificano i temporali in atto al Nord Italia. Dopo le grandinate nel nord della Lombardia e i tornado avvistati nel Rodigino, forti temporali stanno colpendo a macchia di leopardo anche il Piemonte, dove erano stati annunciati da un’allerta meteo gialla per il pomeriggio. I nuclei più intensi stanno colpendo l’Alessandrino, il Vercellese, il Novarese, il Verbano e il Canavese. Tra i fenomeni più rilevanti segnaliamo l’intensa grandinata che si è abbattuta su Saluggia, nel Vercellese, con chicchi che hanno raggiunto i 2cm di diametro. Temporali con grandine in prevalenza di piccola dimensione anche nel Verbano: Arola, per esempio, è risultata imbiancata.

I fenomeni tenderanno a intensificarsi fino alle ore 18 sul Piemonte orientale, con ulteriori grandinate e intense raffiche di vento, prima di un generale esaurimento delle precipitazioni entro sera.

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