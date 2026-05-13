Maltempo, temporali in atto sull’Italia: fenomeni intensi in sviluppo sul Centro/Sud | LIVE

Giornata odierna segnata da forte instabilità su gran parte dell’Italia, con temporali già attivi sui settori tirrenici fino alla Calabria settentrionale. In particolare sulla Italia centro-meridionale il quadro meteorologico risulta già compromesso, con celle temporalesche in rapido sviluppo. Nelle prossime ore la situazione tenderà ulteriormente a peggiorare: nuovi temporali potranno formarsi e spostarsi verso i settori adriatici del Centro/Sud, estendendo così il maltempo su un’area più ampia della Penisola. Non si escludono fenomeni intensi, con possibili nubifragi localizzati, grandinate e forti raffiche di vento.
Il contesto generale resta dominato dal transito continuo di perturbazioni atlantiche, in assenza di una stabilizzazione anticiclonica. Questo scenario manterrà l’Italia esposta a frequenti fasi di instabilità e a temperature generalmente inferiori alla media del periodo. Dopo la perturbazione in arrivo nelle prossime ore, seguirà rapidamente un nuovo impulso perturbato atteso per giovedì 14 maggio, con maltempo diffuso da Nord a Sud e strascichi anche nella giornata di venerdì.
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