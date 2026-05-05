Maltempo Toscana, linea temporalesca da Campiglia Marittima al Casentino: oltre 110 mm di pioggia a Minucciano e Massa

Il maltempo ha colpito nel pomeriggio il territorio della Città metropolitana di Firenze, con una perturbazione che ha favorito la formazione di temporali sparsi e precipitazioni localmente intense. Secondo quanto reso noto dalla Metrocittà, i fenomeni hanno raggiunto intensità fino a 20 millimetri in 15 minuti e 40 millimetri all’ora, valori in grado di provocare rapidamente criticità soprattutto nelle aree urbane e lungo la rete viaria. La situazione ha determinato disagi in diversi punti del territorio, con particolare attenzione agli effetti delle piogge sulla circolazione e sulla sicurezza delle strade. Le precipitazioni, concentrate in tempi brevi, hanno infatti provocato fenomeni di allagamento della sede stradale, confermando il carattere intenso e localizzato della perturbazione.

Allagamenti a Firenze, Castelfiorentino, Reggello e Figline Incisa

Le prime criticità legate al maltempo nel Fiorentino si sono verificate nella città di Firenze, dove sono stati segnalati allagamenti della sede stradale. Nelle ore successive, situazioni analoghe hanno interessato anche altre zone della Città metropolitana. Secondo le informazioni diffuse, problemi per allagamenti stradali si sono registrati anche a Castelfiorentino, Reggello e Figline Incisa. Le piogge intense hanno dunque coinvolto non soltanto il capoluogo, ma anche il resto del territorio metropolitano, con effetti diffusi e attenzione alta per l’evoluzione dei fenomeni.

Possibili nuovi fenomeni mercoledì 6 maggio

La fase di instabilità non può considerarsi conclusa. La Metrocittà ha infatti segnalato che non sono da escludere fenomeni analoghi anche nella giornata di mercoledì 6 maggio. L’attenzione resta quindi rivolta all’evoluzione della perturbazione e alla possibilità di nuovi temporali localmente intensi. Il rischio principale resta legato a precipitazioni abbondanti in intervalli di tempo molto brevi, capaci di provocare ulteriori criticità sulla viabilità e nelle aree più esposte agli accumuli d’acqua.

La linea temporalesca segnalata da Eugenio Giani

In serata, sui social, il governatore toscano Eugenio Giani ha aggiornato il quadro del maltempo in Toscana, indicando la presenza di una linea temporalesca attiva su un’ampia porzione del territorio regionale. Giani ha scritto: “linea temporalesca attiva da Campiglia Marittima passando per Poggibonsi fino al Casentino. Oltre 40 mm di pioggia caduti nell’ultima ora a Pian di Scò, oltre 110 mm cumulate a Minucciano e Massa. Tutti i livelli dei fiumi sono al momento all’interno delle soglie di riferimento. Nell’Empolese oggi si è formato un tornado senza causare danni al suolo”.

Le parole del presidente della Regione Toscana confermano la presenza di fenomeni intensi in più aree, con accumuli significativi in alcune località e una situazione monitorata anche per quanto riguarda i corsi d’acqua.

Tornado nell’Empolese, nessun danno al suolo

L’elemento più rilevante della giornata riguarda la formazione di un tornado nell’Empolese, segnalata dallo stesso Eugenio Giani. Secondo quanto riferito, il fenomeno non ha causato danni al suolo. La notizia si inserisce in un quadro meteorologico segnato da forte instabilità, con temporali sparsi, piogge intense e criticità per allagamenti. Pur in assenza di danni segnalati al suolo per il tornado, l’episodio conferma la severità dei fenomeni che hanno accompagnato la perturbazione nel corso della giornata.

Fiumi entro le soglie, ma resta l’attenzione sul maltempo

Sempre secondo quanto comunicato da Giani, “tutti i livelli dei fiumi sono al momento all’interno delle soglie di riferimento”. Si tratta di un dato importante nel contesto del maltempo in Toscana, soprattutto alla luce degli accumuli di pioggia registrati in alcune aree. Resta tuttavia alta l’attenzione per le prossime ore e per la giornata di mercoledì 6 maggio, quando non sono esclusi nuovi fenomeni analoghi. Le criticità già riscontrate a Firenze, Castelfiorentino, Reggello e Figline Incisa confermano la necessità di monitorare l’evoluzione della perturbazione, in particolare in caso di ulteriori precipitazioni intense e concentrate.

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