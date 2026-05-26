Ondata di caldo in Irlanda, nuovo record nazionale per maggio: superati i +30°C

Un’ondata di calore anomala per maggio sta travolgendo l’Europa, causando temperature più estive che di fine primavera e cancellando centinaia di record tra Francia e Regno Unito, mentre si prevede un ulteriore aumento delle temperature per domani. Temperature record sono state registrate anche in Belgio e in Irlanda, dove il termometro ha battuto il record nazionale per il mese di maggio, raggiungendo i +30,5°C all’aeroporto di Shannon, nella contea di Clare, secondo quanto riportato da Met Eireann, il servizio meteorologico irlandese, superando il precedente record di maggio stabilito il 31 maggio 1997 ad Ardfert, nella contea di Kerry, con +28,4°C. A causa di questa ondata di calore, il Met Eireann ha emesso un’allerta meteo gialla fino alle 18:00 di mercoledì 27 maggio per otto contee, dove le temperature potrebbero superare i +30°C.