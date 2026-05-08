Spazio, Parmitano: “l’esplorazione della Luna permetterà all’umanità di allargare la sua sfera di influenza”

La missione Artemis II ha riaperto le porte della Luna, riportando 4 astronauti intorno al nostro unico satellite naturale per la prima volta in 50 anni e facendo pensare ora ad un futuro in cui l’uomo è pronto a tornare sul suolo lunare, ma questa volta per restarci. Di questo ha parlato anche l’astronauta Luca Parmitano. “Andare sulla Luna è importante perché la Luna è un’incredibile piattaforma di sviluppo tecnologico, scientifico, il primo passo di esplorazione che ci permetterà di apprendere come fare ad allargare ulteriormente la nostra sfera di influenza come umanità”, ha detto Parmitano, intervenendo a Torino all’incontro ‘Da Apollo ad Artemis II, verso nuove impronte sulla Luna’.

Interpellato, poi, riguardo alla possibilità di andare su Marte, ha aggiunto: “Marte è un obiettivo molto ambizioso, se la Luna è mille volte più lontana della Stazione Spaziale Internazionale, Marte è mille volte più lontano della Luna, quindi una complessità esponenziale ma anche una sfida tecnologica che ci fa crescere”.