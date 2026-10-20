Allerta Meteo Protezione Civile 21 ottobre, rischio alluvioni in Italia: allarme arancione in 6 regioni, giallo in altre 11

Una perturbazione atlantica si muove progressivamente verso Levante, interessando il nostro Paese, con precipitazioni da sparse a diffuse, anche temporalesche, dapprima sui settori nord-occidentali, in estensione domani al resto del Centro-Nord e a parte del Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, martedì 20 ottobre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, in estensione dalla sera a Umbria, Lazio, Campania e settori occidentali ed interni di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 21 ottobre, allerta arancione in Liguria e su parte di Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Campania. Valutata, inoltre, allerta gialla in Trentino-Alto Adige, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e su alcuni settori di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio e Campania.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 20 ottobre 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o forte temporale, su Liguria, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia occidentale, Appennino Emiliano e settori costieri della Toscana, con quantitativi cumulati da moderati a elevati, fino a puntualmente molto elevati su Liguria e Alta Toscana, dove i temporali saranno localmente persistenti;

– sparse, specie dalla serata, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Lombardia e Toscana, settori alpini del Triveneto, Sardegna, pianura emiliana e settori costieri del Lazio, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord, Umbria, resto del Lazio, sui settori ionici e meridionali della Calabria e sulla Sicilia orientale e occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile diminuzione al Nord e sulla Toscana.

Venti: forti sud-orientali su Sardegna orientale, Sicilia occidentale e meridionale e sui settori costieri di Lazio e Toscana, tendenti a forti meridionali su Puglia, settori ionici e settori adriatici centro-settentrionali.

Mari: molto mossi i bacini occidentali, localmente agitati il Mar Ligure ed il Tirreno settentrionale, tendenti a molto mossi lo Ionio e l’Adriatico.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 21 ottobre 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte settentrionale, settori alpini e prealpini di Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia, su Lazio meridionale, Campania settentrionale e settori occidentali del Molise, con quantitativi cumulati da moderati a elevati, fino a puntualmente molto elevati sul Friuli;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Lombardia, Piemonte, Liguria di Levante, Triveneto, Lazio e Campania, su Toscana, Umbria, zone interne di Abruzzo e Molise, Basilicata tirrenica, Puglia centro-meridionale, Calabria settentrionale e ionica, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Paese, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in generale aumento; massime in sensibile diminuzione sulle regioni centrali e sulla Campania.

Venti: forti meridionali sull’Alto Adriatico e localmente su Puglia e settori ionici, tendenti a forti occidentali, con raffiche di burrasca, su Sardegna e settori liguri e tirrenici di Toscana e Lazio, in estensione a Sicilia e settori appenninici e adriatici settentrionali.

Mari: molto mossi tutti i bacini, tendenti ad agitati l’Adriatico settentrionale e dal pomeriggio il Mar Ligure, il Mar di Sardegna ed il Tirreno centrale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 22 ottobre 2026

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Triveneto, sui settori adriatici di Abruzzo, Molise e Puglia e sui settori tirrenici di Campania meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile generale calo al Nord, fino a marcato nei valori minimi sui settori alpini.

Venti: forti dai quadranti occidentali su Sardegna e sulle coste tirreniche centro-meridionali, con residue raffiche di burrasca e tendenza ad attenuazione pomeridiana; localmente forti da Nord-Ovest sul resto del Meridione e da Nord sui settori adriatici centro-settentrionali.

Mari: molto mossi tutti i bacini, localmente agitati il Mar di Sardegna ed il Tirreno.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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